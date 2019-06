MotoGp – Rins esilarante dopo il Gp d’Italia | “Marquez? Ecco cosa gli propongo”

sportfair

(Di lunedì 3 giugno 2019) Alexe la simpatica proposta a Marc Marquezil Gp d’Italia: le parole dello spagnolo Suzukila gara del Mugello E’ andato in scena ieri il Gran Premio d’Italia: al Mugello ha trionfato un eccellente Danilo Petrucci, alla sua prima vittoria in carriera, seguito sul podio da Marc Marquez e Andrea Dovizioso. Quarto posto invece per Alex: lo spagnolo della Suzuki non è riuscito ad essere tra i protagonisti per la lotta per il podio ma è stato comunque autore di un’ottima rimonta. Lapresse Al termine della gara del Mugelloha scherzato sulle affermazioni di Marquez, che ha fatto i complimenti al team Suzuki per il telaio: “se Marquez mi da un po’ di motore, gli do un po’ di telaio. Il vantaggio è che abbiamo una buona trazione e passo in curva. In tutte le piste, tranne a Le Mans, sono stato forte in frenata e ho potuto ...

