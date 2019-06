MotoGP | Mondiale 2019 | la crisi senza fine della Yamaha Il “Dottore” c’è ma manca la cura

MotoGP - Mondiale 2019 : Marc Marquez prosegue nel suo cammino - gli avversari rimangono sempre meno : Il Mugello, nelle previsioni, doveva essere uno dei tracciati meno “ideali” per Marc Marquez che, fino a questo momento, ha dominato in lungo ed in largo la stagione. Una pista nella quale, nella sua gloriosa storia in MotoGP, effettivamente, aveva vinto in una sola occasione. Il campione del mondo in carica, invece, ha dimostrato che anche sul tracciato toscano avrebbe potuto salire sul gradino più alto del podio, se non si fosse ...

Classifica Mondiale MotoGP 2019 : Marc Marquez in testa - Andrea Dovizioso a 12 punti. Valentino Rossi quinto : Marc Marquez si conferma al comando della Classifica generale del Mondiale MotoGP 2019, lo spagnolo ha conquistato il secondo posto nel GP d’Italia e ha guadagnato ulteriore terreno nei confronti di Andrea Dovizioso che si è dovuto accontentare della terza piazza al Mugello: ora il forlivese accusa un ritardo di 12 punti dal Campione del Mondo in carica. Decisamente più distaccati Alex Rins (oggi quarto) e Danilo Petrucci che si è imposto ...

MotoGP – Le e-bike sbarcano al motomondiale : appuntamento al Mugello con Bad Bike : motomondiale: Bad Bike con Bester Capital Dubai al Gran Premio del Mugello (31 Maggio-2 Giugno) Si rinnova l’abbinamento tra Bad Bike e Bester Capital Dubai nel circuito del motomondiale. L’azienda italiana che dal 2010 opera sul mercato delle biciclette elettriche ha scelto di sponsorizzare per il terzo anno consecutivo il team di Moto3, protagonista quest’anno con i giovani piloti spagnoli Jaume Masiá e Andrea Migno in sella alla ...

MotoGP - Dall’Igna non si accontenta : “bisogna tornare a vincere - altrimenti niente Mondiale” : Interrogato sulla situazione della Ducati, il Direttore Generale del team ha espresso il proprio punto di vista La situazione non è sicuramente negativa, ma ciò non toglie che la Ducati debba alzare il livello delle proprie prestazioni per stare davanti a Marquez e alla Honda. AFP/LaPeresse Lo sottolinea con forza anche Gigi Dall’Igna che, intervenuto ai microfoni di Motorsport.com, ha sottolineato di essere soddisfatto ma non troppo ...

MotoGP - Motomondiale 2019 : Ducati e un vantaggio tecnico smarrito. Così Marquez fa la differenza : La stagione 2019 del Motomondiale si è aperta in Qatar con la convincente vittoria di Andrea Dovizioso e della sua Ducati, frutto di una guida pulita ed efficace da parte del forlivese ma anche del preciso e minuzioso lavoro dei tecnici del marchio italiano durante l’inverno. La brillantezza tecnica del mezzo era dovuta infatti, tra le altre cose, a una pinna montata sul forcellone volta a incanalare il flusso dell’aria sulla gomma ...

MotoGP - GP Francia 2019 : Andrea Dovizioso e Ducati veloci ma per il Mondiale non basta : Lunedì’ di analisi, lunedì di bilanci. E’ un grande classico che, dopo gli eventi domenicali, ci si dorma un po’ sopra e si butti giù un’idea su quanto è accaduto. E’ il caso del GP di Francia 2019, quinta prova del Mondiale di MotoGP. Sul tracciato celeberrimo di Le Mans la classe regina si è esibita e la replica di Jerez de la Frontera è andata in scena relativamente al nome del vincitore: Marc Marquez. Lo ...

MotoGP - Mondiale 2019 : fuori i secondi - chi potrà davvero sfidare Marc Marquez per il titolo? : Dopo cinque appuntamenti del Mondiale 2019 di MotoGP una garanzia c’è: Marc Marquez è il grande favorito per il titolo. Banale e scontato direte. Certo, nessuno può minimamente discutere lo strapotere del cinque volte iridato nella classe regina (in sei anni, una statistica che fa letteralmente paura). Chi, quindi, potrà opporsi a questo cammino che parla di tre vittorie ed un secondo posto in questo primo scorcio di campionato? Senza la ...

Formula 1 - Max Verstappen senza freni : “penso al titolo mondiale. Futuro? Vorrei provare la… MotoGP” : Il pilota della Red Bull ha svelato quelli che sono i suoi obiettivi per il prossimo futuro, ammettendo anche di voler provare un domani la MotoGp Terzo posto in classifica alle spalle delle due Mercedes, Max Verstappen ha cominciato alla grande la sua stagione mettendosi alle spalle le due Ferrari di Vettel e Leclerc. Photo4/LaPresse Il pilota olandese è ormai quasi un veterano in Formula 1, considerando le tre stagioni già alle spalle ...

MotoGP - GP Francia 2019 : Alex Rins in corsa per il Mondiale. L’ascesa dirompente dello spagnolo e della Suzuki : La MotoGP comincia la settimana di avvicinamento al GP di Francia 2019, che si correrà sul circuito di Le Mans, e il sorprendente inizio di Alex Rins e della sua Suzuki GSX-RR è certamente una delle grandi rivelazioni della stagione in corso: una vittoria e un secondo posto nelle ultime due uscite e quattro piazzamenti su quattro nella Top 5 – un trend che dura da ben otto GP includendo l’ottimo finale del 2018 – gli hanno permesso ...

MotoGP - dimezzata la quota mondiale di Rins : ROMA - Ha vinto ad Austin e ieri è arrivato il secondo posto di Jerez: Alex Rins ora è a un solo punto di distanza dal leader della classifica della MotoGp - il favorito Marc Marquez - e gli analisti ...

MotoGP - Mondiale 2019 : Marc Marquez vince e spaventa i rivali - chi potrà fermare il suo dominio? : Marc Marquez torna in vetta alla classifica del Mondiale MotoGP 2019 dopo il successo nel Gran Premio di Spagna. Non una notizia clamorosa, dopotutto il pilota nato a Cervera ha vinto cinque titoli nella classe regina negli ultimi sei anni, ma che non deve passare inosservata. Questo risultato, tuttavia, ha quasi dell’incredibile, invece. È sufficiente pensare, infatti, che il portacolori della Honda guarda tutti dall’alto in basso ...

MotoGP - GP Spagna 2019 : Andrea Dovizioso e Ducati - così il Mondiale non si vince. Tre gare su quattro in difesa - prestazioni lontane da Marquez : Marc Marquez 70 punti, Alex Rins 69 punti, Andrea Dovizioso 67 punti e Valentino Rossi 61 punti: è questa la situazione in classifica generale al termine del quarto GP del Mondiale 2019 di MotoGP. Come da pronostico, Marquez ha centrato il bersaglio grosso a Jerez de la Frontera (Spagna), incamerando 25 punti e dimostrando che quando tutto funziona e non ci sono imprevisti tecnici sulla sua Honda lui vince, anzi domina. Un successo che cancella ...

MotoGP – Dovizioso - sorriso amaro : “a Jerez facciamo fatica - venuti fuori i soliti limiti - ma siamo in piena lotta per il Mondiale” : Andrea Dovizioso chiude al quarto posto la gara di Jerez: un risultato non di certo da buttare, su una pista nella quale la Ducati fa fatica e che ne evidenzia i limiti Andrea Dovizioso non va oltre il quarto posto nel gp di Jerez. Nonostante le buone prove della Ducati nei giorni precedenti, la gara ha dato un responso ben diverso. Il podio è stato tutto spagnolo: Marquez, Rins e Vinales che, nel finale, si è difeso proprio dagli attacchi ...

MotoGP - Rins non si pone più limiti : “la Suzuki va fortissimo - sono in piena lotta per il titolo mondiale” : Il pilota della Suzuki non si pone limiti dopo il Gp di Jerez, ammettendo di sentirsi in piena corsa per il titolo mondiale Due settimane fa la vittoria di Austin, oggi il secondo posto di Jerez che permette ad Alex Rins di portarsi ad un punto dalla vetta della classifica mondiale, occupata da Marc Marquez. AFP/LaPresse Una stagione esaltante per lo spagnolo della Suzuki, che non ha nascosto di voler puntare al titolo mondiale ai ...