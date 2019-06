MotoGp – Lorenzo-Honda | altro che ‘bagarre’ | “pagano loro i biglietti per il mio viaggio”

sportfair

(Di lunedì 3 giugno 2019) Jorgein Giappone per incontrare i verticie velocizzare il processo di adattamento alla moto: decisione concordata col team Jorgeè pronto per un importante viaggio in Giappone: il maiorchino della, dopo il Gp d’Italia, disputato ieri al Mugello, farà visita al quartier generale, non per rescindere prima del previsto il suo contratto, come molti credevano, bensì per collaborare col team per velocizzare il suo processo di adattamento alla nuova moto. Alessandro La Rocca /LaPresse “La cosa migliore è che io vada in Giappone per lavorare sulla posizione sopra la moto e vedere se possiamo trovare una soluzione il prima possibile”, ha affermatodopo la gara di ieri al Mugello. Anche se Marquez ha lanciato una frecciatina al suo compagno di squadra, affermando che per essere ascoltato dal team bisogna stare davanti, sembra che lanon sia ...

