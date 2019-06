MotoGp – La vittoria al Mugello è realtà | Petrucci euforico | “ho rivisto la gara ieri

MotoGp - la vittoria al Mugello potrebbe non bastare : Domenicali mette in dubbio il rinnovo di Petrucci : Il CEO della Ducati ha parlato dopo il successo di Petrucci al Mugello, gettando ombre sulla sua eventuale riconferma La prima vittoria in carriera in MotoGp, peraltro ottenuta su una pista iconica come il Mugello, potrebbe non bastare a Danilo Petrucci per ottenere il rinnovo con la Ducati. Alessandro La Rocca/LaPresse Il contratto del ternano scade al termine di questa stagione, ma le parti non si sono ancora messe ad un tavolo per ...

MotoGp - GP Italia 2019 : vittoria agrodolce per la Ducati. Petrucci in trionfo - ma Dovizioso perde altri punti da Marquez : La Ducati vince il Gran Premio d’Italia 2019 della MotoGP e completa il proprio tris al Mugello. Sulla pista toscana, infatti, la scuderia di Borgo Panigale vince da tre anni di fila e, aspetto davvero particolare, lo ha fatto con tre piloti differenti. Il primo è stato Andrea Dovizioso nel 2017, quindi Jorge Lorenzo un anno fa, prima del trionfo di Danilo Petrucci di oggi. Il pilota ternano ha, con pieno merito, centrato il primo successo ...

MotoGp – Petrucci da applausi al Mugello - dopo la vittoria il pensiero va a Dovizioso : “metà è sua! Mi dispiace” : Danilo Petrucci, la risposta alle critiche con la vittoria speciale di oggi al Mugello ed il dispiacere per l’entrata in curva su Dovizioso Una prima vittoria speciale per Danilo Petrucci: il ternano ha trionfato oggi al Mugello, davanti al suo pubblico, con la Ducati ufficiale. Costanza e impegno hanno premiato Petrucci, che al Gp d’Italia si è lasciato alle spalle Marc Marquez e Andrea Dovizioso. Una gioia incontenibile, che ...

MotoGp – Dovizioso elogia Petrucci al Mugello : “ha avuto le palle. Se dopo questa vittoria litighiamo? Dico…” : Andrea Dovizioso elogia Danilo Petrucci dopo la vittoria al Mugello: il pilota di Forlì fa i complimenti al compagno di scuderia e parla del loro rapporto Termina al terzo posto la gara del Mugello di Andrea Dovizioso. Il pilota Ducati ha accarezzato l’idea del successo, salvo poi farsi superare da Marquez e soprattutto da Petrucci, suo compagno di scuderia, nel finale. Proprio Petrucci ha conquistato il primo posto sulla pista, ...

MotoGp - Dovizioso alza l’asticella : “l’obiettivo al Mugello è la vittoria. Problemi? Ecco cosa ci manca” : Presente in conferenza stampa al Mugello, il pilota della Ducati ha sottolineato come il suo obiettivo sia quello di vincere il Gran Premio In occasione del Gran Premio del Mugello, Andrea Dovizioso taglierà il traguardo delle 300 gare in carriera, un numero importante che certifica l’esperienza del forlivese nel Motomondiale. AFP/LaPresse Una coincidenza particolare, che il pilota della Ducati proverà a festeggiare con una bella ...

MotoGp - GP Italia 2019 : Ducati - il Mugello è quasi l’ultima spiaggia. Serve una vittoria per non far scappare Marquez : Un weekend speciale sarà quello che ci apprestiamo a vivere. Il Circus del Motomondiale sbarca in Italia, per la precisione al Mugello, e lungo le colline toscane sarà grande spettacolo e il pubblico, come sempre, risponderà presente. In MotoGP il tema sarà il solito: “Marc Marquez contro tutti“. L’iberico della Honda viene dai due successi consecutivi di Jerez de la Frontera (Spagna) e di Le Mans (Francia), riprendendosi la ...

