Motocross | GP Russia 2019 | programma | orari e tv Il calendario del fine settimana

oasport

(Di lunedì 3 giugno 2019) Dopo unadi pausa lo spettacolo dellasta per tornare e l’ottavo appuntamento del Mondialesarà insul circuito di Orlyonok. Per Tony Cairoli le ultime due prove in Portogallo e Francia non sono andate benissimo e il vantaggio accumulato nei primi cinque round di quaranta punti su Tim Gajser è drasticamente sceso a sole dieci lunghezze. Lascorsa a Saint Jean d’Angely Cairoli ha chiuso gara-1 in seconda posizione mentre in gara-2 è arrivato solo un diciassettesimo posto anche per un paio di cadute rimediate nell’occasione, ma il nove volte campione del mondo guarda avanti e punta a conquistare la sua vittoria numero 90 in territorio russo. Per quanto riguarda la MX2 invece Jorge Prado sembra essere lanciato a tutta velocità verso il titolo, nonostante in Francia abbia visto interrompersi in gara-1 il suo totale dominio, ...