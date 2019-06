Morto Pietro Coccia | fotografo del cinema italiano

Max Biaggi - Morto il padre Pietro. L'urlo di dolore del pilota : «Non mi hai aspettato - volevo abbracciarti per l'ultima volta» : Grave lutto per Max Biaggi. Il papà Pietro Biaggi, 77 anni, è morto a Roma mentre il figlio, ex pilota e ora team manager della squadra Max Racing Team in Moto, era impegnato in...

Max Biaggi - Morto il padre Pietro. Le parole del pilota : “Non mi hai aspettato papà mio. Ho provato ad arrivare in tempo ma ho fallito” : Attualità Ivan Cottini, la storia dell’ex ballerino di Amici commuove: “Ero invincibile, poi mi sono svegliato nella paura. Ma nonostante la malattia ho realizzato il mio sogno” di F. Q. Grave lutto per Max Biaggi. Il papà Pietro, 77 anni, è morto a Roma mentre il pilota era impegnato a Le Mans. Max ha voluto ricordarlo con ...

Max Biaggi - lutto devastante : è Morto papà Pietro. "Non sono arrivato in tempo - non me lo perdonerò mai" : È morto a 77 anni Pietro Biaggi, il papà del campione di motociclismo Max Biaggi. A darne notizia è stato lo stesso pilota, con un commovente post su Instagram. La foto mano nella mano al capezzale del padre, in ospedale, e poi un ricordo straziante: "Non mi hai aspettato papà mio. Ho provato invano

Pietro - Morto per un malore mentre nuotava in piscina : Stava nuotando in piscina, sul fondo. Ma quando i bagnini hanno visto che non risaliva si sono buttati, per soccorrerlo. Per Pietro Passarella, però, non c'è stato nulla da fare e il giorno dopo il suo cuore ha smesso di battere all'ospedale di Mestre. L'ipotesi principale è che il ragazzo sia stato colto da un malore.Il giovane, 19 anni e originario di Rovereto, in provincia di Trento, si era recato in piscina a Mestre lo scorso sabato, per ...