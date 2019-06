Morte Reyes | svolti oggi i funerali a Utrera | presenti anche Monchi ed Emery GALLERY

Morte Reyes - il rapporto della polizia : la velocità folle a cui viaggiava la sua auto : Come si sospettava, è stata l'alta velocità a causare l'uscita di strada dell'auto su cui viaggiava José Antonio Reyes, ex giocatore di Arsenal, Siviglia e Real Madrid, morto sabato in un terribile incidente stradale: è quanto mette nero su bianco la Guardia Civil nel rapporto relativo all'incidente

Reyes - l'incidente e la Morte : «Scoppiata gomma della Mercedes a 237 all'ora. Poi le fiamme» : Il calciatore spagnolo ?Reyes viaggiava con la sua Mercedes a 237 all'ora quando è scoppiata una gomma dell'auto che ne ha causato il ribartamento e poi le fiamme. Dopo il...

Morte Reyes - Canizares scatena il caos : “non merita di essere ricordato” [FOTO] : Morte Reyes – Tutto il mondo del calcio è sconvolto per la Morte del calciatore Reyes, sono arrivati tanti messaggi per la famiglia ma anche uno controcorrente. In particolar modo ha creato il caos il pensiero di Santiago Canizares, ex portiere del Valencia attraverso un messaggio su Twitter. “L’eccesso di velocità è un atteggiamento biasimevole – ha scritto Canizares – Nell’incidente ci sono state anche ...

Morte Reyes - la lettera del figlio commuove il web [FOTO] : Morte Reyes – Il mondo del calcio è sotto shock per la Morte di Reyes, l’ex Real Madrid è stato vittima di un incidente stradale, nelle ultime ore sono arrivati tanti messaggi ma il più straziante è quello del figlio, pubblicata anche una foto su Instagram: “Questo è l’ultimo momento che abbiamo passato insieme papà… quel giorno mi davi consigli, come facevi sempre, però oggi te ne sei andato per non tornare ed è un ...

Morte Reyes - il commosso ricordo di Fabio Capello : “quando mi hanno chiamato oggi…” : Insieme al Real Madrid nella stagione 2006/2007, Capello ricorda con affetto lo sfortunato giocatore deceduto nella mattinata di oggi Il mondo del calcio piange José Antonio Reyes, scomparso questa mattina in seguito ad un incidente stradale che non gli ha lasciato scampo. Classe ’83, il giocatore spagnolo ha giocato con molte società importanti d’Europa, tra cui il Real Madrid, dove ha incrociato la propria strada con Fabio ...

Morte Reyes - minuto di silenzio prima di Liverpool-Tottenham di questa sera : questa sera si giocherà la finale di Champions League tra Liverpool e Tottenham, ma la notizia che da questa mattina ha sconvolto il mondo del calcio è la Morte di José Antonio Reyes. Lo spagnolo, tra l’altro, vantava l’incredibile record di vittorie in Coppa Uefa/Europa League, ben 5. questa sera, come confermato dall’Uefa, ci sarà un minuto di silenzio prima dell’ultimo atto della competizione europea. Il luogo, ...

Morte Reyes - Monchi da brividi : “Adesso sulla fascia sinistra ci sarete tu e Puerta…” [FOTO] : “Notizia impossibile da credere, impossibile da mandare giù, è veramente dura Dio mio….Riposa in pace José Antonio Reyes….il dolore più grande. Ora sulla fascia sinistra lassù ci sarete tu e Antonio“. E’ il messaggio commosso del Ds del Siviglia, Monchi, via twitter per la Morte di Josè Antonio Reyes, con un riferimento doloroso anche ad Antonio Puerta, altro ex giocatore del Siviglia deceduto ...