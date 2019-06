Mondiali di nuoto come si prepara il Settebello azzurro

Nuoto sincronizzato - Assoluti estivi 2019 : Minisini/Flamini e Cerruti/Ferro fanno le prove generali in vista dei Mondiali 2019 : Weekend di classe e leggiadria nella piscina di Ostia per gli Assoluti estivi di Nuoto sincronizzato. La rassegna nazionale ha messo in mostra i migliori elementi della danza in vasca e le attese non sono state affatto deluse. Lo show del duo e duo mixed, con protagoniste le coppie formate da Linda Cerruti e da Costanza Ferro e da Manila Flamini e Giorgio Minisini hanno fornito delle grandi risposte. Le due liguri con l’ottimo punteggio di ...

Calendario Mondiali nuoto 2019 : date - programma - orari e tv giorno per giorno (nuoto - pallanuoto - fondo e sincronizzato) : Dal 12 al 28 luglio 2019 Gwangju, in Corea del Sud, sarà la “Stella polare” degli sport acquatici, sede dei Mondiali 2019 in cui nuoto, pallanuoto, nuoto sincronizzato, tuffi e nuoto di fondo si esibiranno per regalare tante emozioni agli appassionati. Uno show d’alta qualità quello che ci attende nella vasca e nelle acque coreane che renderà appassionante l’estate sportiva. L’Italia si giocherà le sue carte per ...

Nuoto - come sta Gregorio Paltrinieri dopo l’infortunio? Sinovite al gomito e 15 giorni di riposo - marcia rallentata verso i Mondiali : Gregorio Paltrinieri si è infortunato domenica scorsa in occasione della 5 km di Key Biscayne (USA): il Campione Olimpico dei 1500 metri ha toccato la piastra di arrivo con troppa energia e il gomito destro si è gonfiato a causa di un forte versamento di sangue che è stato prontamente aspirato. Ieri l’emiliano è tornato in Italia con il braccio al collo e, una volta atterrato a Bologna, si è subito spostato a Modena per sottoporsi a un ...

Nuoto di fondo - Morini : “Da valutare l’evoluzione dell’infortunio di Paltrinieri”. E’ corsa contro il tempo per i Mondiali : obbligatorio farli per non perdere Tokyo 2020 : Si era detto dalla Florida con furore e, forse, si era stati un po’ precipitosi. Il bis vincente nella 5 km, dopo la 10 km, nelle acque libere a Miami (sede dei Campionati USA), ha avuto delle conseguenze nel fisico di Gregorio Paltrinieri. Al tocco della piastra, infatti, il campione olimpico dei 1500 stile libero si è procurato un infortunio al gomito destro, ovvero una distorsione da iperestensione, stando a quello che riporta la FIN, ...

Nuoto sincronizzato - World Series Pechino 2019 : Minisini e Flamini in vasca in Asia pensando ai Mondiali : Valigie subito pronte e tanta voglia di stupire. Le World Series del Nuoto sincronizzato non si fermano mai e con incedere assai rapido si susseguono senza soluzione di continuità. Dopo gli appuntamenti di Kazan (Russia) e di Tokyo (Giappone), il circuito della danza in vasca si esibirà nel Ying Tung Natatorium di Pechino (4-6 maggio), in Cina, per regalare altre emozioni agli appassionati e rendere particolare questa tappa. La Nazionale ...

Nuoto - Stefano Morini : “I tempi migliori ai Mondiali. Detti nei 1500 sl? Vedremo al Sette Colli. Acerenza verso le acque libere” : ESCLUSIVA OA SPORT – Si lavora e ci si prepara. Stefano Morini è pronto per gli ultimi mesi di allenamenti in vista dei Mondiali 2019 di Nuoto a Gwangju (Corea del Sud), che dal 21 al 28 luglio 2019 caratterizzeranno l’estate natatoria internazionale. Gli Assoluti primaverili a Riccione hanno dato esiti positivi per il gruppo allenato dal tecnico toscano. Gregorio Paltrinieri e Gabriele Detti hanno nuotato tempi di rilievo ...

Nuoto - Andrea Vergani e la positività alla cannabis. Quanti mesi di squalifica rischia? Andrà ai Mondiali? : Andrea Vergani è stato sospeso in via cautelare perché è risultato positivo al THC Metabolita, principio attivo della cannabis. Un test antidoping svolto durante i recenti Campionati Italiani Assoluti ha purtroppo rivelato una concentrazione superiore ai 150 nanogrammi per millilitro consentita dalla Wada e così il nuotatore più veloce al mondo nel 2019 sui 50 metri stile libero si è dovuto fermare. Il 21enne, bronzo agli ultimi Europei sulla ...

Nuoto - Andrea Vergani positivo alla cannabis : rischia una squalifica di sei mesi - Mondiali appesi a un filo : Andrea Vergani è risultato positivo alla cannabis in occasione di un controllo antidoping effettuato da Nado Italia durante i Campionati Italiani Assoluti di Nuoto che si sono disputati un paio di settimane fa a Riccione. Il 21enne si era messo in luce nell’ultima annata vincendo il bronzo sui 50 stile libero agli Europei di Glasgow, aveva contribuito al terzo posto nella staffetta 4×50 degli ultimi Mondiali in vasca corta e nel 2019 ...

Nuoto sincronizzato - Italia in collegiale : i Mondiali si avvicinano. Quattro azzurri convocati per le World Series a Tokyo : Periodo di raduni per la Nazionale Italiana di Nuoto sincronizzato, i Mondiali si avvicinano a grandi passi e gli azzurri vogliono farsi trovare preparati per la rassegna iridata. Le ragazze si ritroveranno al Centro Federale di Pietralata a Roma dal 26 aprile al 7 maggio e poi si trasferiranno a Savona fino all’11 maggio, le convocate sono: Beatrice Callegari (Marina Militare/Montebelluna Nuoto), Domiziana Cavanna (Fiamme Oro/RN Savona), ...

Pallanuoto - i convocati dell’Italia per il collegiale di Novara. Il Settebello punta ai Mondiali : Fallita la qualificazione alla Super Final di World League, l’Italia punti ai Mondiali: la Nazionale italiana di Pallanuoto si ritroverà in collegiale a Novara dal 29 aprile al 5 maggio e per l’occasione affronterà anche due incontri amichevoli contro la Sport Management il 2 e contro il Brescia il 4. Il CT Sandro Campagna fa ruotare i suoi uomini: rientra Fondelli che sostituisce Bertoli, infortunatosi in Champions, mentre sono ...

Nuoto - Federica Pellegrini : “Ai Mondiali e alle Olimpiadi gareggio per divertirmi” : Federica Pellegrini può dirsi soddisfatta. L’avvicinamento agli Assoluti primaverili di Nuoto non era stato dei migliori, per la febbre che l’aveva costretta a saltare alcuni giorni nella preparazione. La campionessa di Spinea, però, ha fatto il suo realizzando il quarto crono dell’anno al mondo nei 200 stile libero (1’56″60) e l’11° nei 100 sl (53″72), centrando la qualificazione al suo nono Mondiale in ...

Nuoto - Mondiali 2019 : le possibili speranze di medaglie dell’Italia. Tra certezze e punte da recuperare : Gli Assoluti di Nuoto a Riccione sono andati in archivio. L’impianto romagnolo è stato teatro di giorni di gare esaltanti, nella maggior parte dei casi, e il bilancio che si può tracciare è positivo se valutato nell’ottica dei Mondiali 2019 a Gwangju, in Corea del Sud, dal 21 al 28 luglio. Sono 21 i qualificati all’appuntamento asiatico, con tutte le staffette al via, eccetto la 4×100 stile libero femminile. LE possibili ...

