Molise | mancano medici | negli ospedali arrivano quelli militari

Mancano i medici - il Molise vuole usare quelli dell'esercito : "O dovremo chiudere interi reparti" : È la soluzione ipotizzata per salvare l'Ortopedia di due ospedali cruciali per la regione. Già stilato un elenco di 105 camici bianchi con le stellette

Mancano medici - in Molise in arrivo i militari per evitare la chiusura dei reparti : L'annuncio del commissario alla sanità regionale del Molise, Angelo Giustini: "La carenza di personale già mercoledì prossimo può portare alla chiusura dei reparti degli Ospedale di Isernia e Termoli. Il Ministero della Difesa ha individuato un elenco di 105 camici bianchi che operano nella sanità militare, che possono essere selezionati e impiegati in quella civile"Continua a leggere