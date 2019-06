Molise chiede di poter impiegare medici militari per sopperire alla carenze | “C’è rischio

ilfattoquotidiano

(Di lunedì 3 giugno 2019)specialisti in ausiliaria per fronteggiare l’emergenza dovutacarenza di personale sanitario negli ospedali molisani. A proporre questa soluzione è stato il commissarioSanità Angelo Giustinindo ufficialmente che siano impiegati già dal prossimo mercoledì 5 giugno, nei reparti di ortopedia e traumatologia dei nosocomi di Isernia e Termoli (Campobasso). Il dicastero ha individuato un elenco di 105 camici bianchi che operano nella sanità militare e che possono essere selezionati per essere impiegati nella sanità civile. Negli ultimi giorni, durante la riunione di gabinetto al ministero della Difesa, Giustini e il colonnello Antonello Arabia, sono state indicate le soluzioni urgenti di aiuto per il. Sanità, neolaureati a partita Iva e caccia ainell'Europa dell'Est: le soluzioni low cost per ...

GoSalute : Sanità: Molise chiede medici militari contro carenze in corsia - NurseTimes : NurseTimes | Sanità Molise, reparti a rischio chiusura: si chiede aiuto ai medici militari: Il commissario ad acta… - 1985lollov : @quelloditermoli che chiede a @gparagone “cosa ne pensa del Molise”! Sei un genio! Forza Molise e molisani nel mond… -