Milan | Paolo Maldini accetta il ruolo di dt | quali condizioni strappa

Nuovo allenatore Milan/ Pellicani : 'Giampaolo ok - ma occhio a DiFra!' - esclusiva - : Nuovo allenatore Milan: le parole dell'operatore di mercato Dario Pellicani che parla dei vari nomi che sono stati accostati alla panchina rossonera.

La rassegna stampa di lunedì 3 giugno – Maldini e Giampaolo per il Milan - Sarri e la Juve - il valzer panchine e il calciomercato - il Verona in Serie A sulle prime pagine [FOTO] : 1/5 rassegna stampa ...

Milan - arriva Giampaolo : manca solo la telefonata di Gazidis : Quanto fatto al Milan in 18 mesi da Rino Gattuso pare essere passato inosservato solo al Milan. L' ex tecnico rossonero, arrivato a un punto dalla zona Champions, è a spasso dopo aver rotto coi rossoneri ma le pretendenti per averlo non mancano: la Sampdoria lo valuta con Pioli per il post Giampaolo

Calciomercato Milan - idea per il centrocampo : c’è Praet se arriva Giampaolo : Dopo l’addio di qualche giorno fa di Gattuso e Leonardo, per il Milan è tempo di ripartire da zero. Prima la panchina, poi gli aggiustamenti sulla rosa. Da scegliere ancora, quindi, chi sarà il nuovo allenatore, che in un certo senso potrebbe condizionare la scelta di alcuni calciatori. A tal proposito, per il Corriere dello Sport c’è un’interessante idea per il centrocampo rossonero qualora dovesse essere Marco Giampaolo ...

Panchina Lazio - c’è l’accordo con Inzaghi : adesso strada in discesa per Giampaolo al Milan : Panchina Lazio – Un pò a sorpresa. E’ stato raggiunto l’accordo tra la Lazio e l’allenatore Simone Inzaghi, negli ultimi minuti le parti hanno raggiunto l’accordo per proseguire il matrimonio. La stagione dei biancocelesti è stata altalenante ma si è conclusa con la vittoria della Coppa Italia, è stato questo il motivo che ha spinto Lotito a proseguire il rapporto ma anche la mancata possibilità di trasferirsi ...

Giampaolo al Milan – Il ‘sarriano’ per sostituire Rino Gattuso : Stando a quanto riportato da Il Corriere dello Sport, Marco Giampaolo impersonifica il profilo ideale per succedere a Gennaro Gattuso sulla panchina del Milan. Giampaolo al Milan – ll quotidiano riporta che l’allenatore della Sampdoria è il preferito di Paolo Maldini per divientare il nuovo tecnico dei rossoneri. Maldini D.T. “Paolo Maldini sembra intenzionato ad accettare la proposta dell’ad Ivan Gazidis. Ieri sera era ...

Sampdoria - è addio con Giampaolo : il tecnico in corsa per la panchina del Milan : panchina Milan – La notizia era nell’aria ed adesso sta trovando sempre più conferma anzi la decisione può essere considerata definitiva: Giampaolo non sarà l’allenatore della Sampdoria nella prossima stagione. Il campionato della squadra blucerchiata è stato positivo ed adesso l’allenatore ha nuove ambizioni, l’intenzione è ripartire da un progetto più importante. Giampaolo ha già comunicato la decisione alla ...

Milan - Paolo Maldini tentenna : "Io futuro direttore tecnico? Qualche giorno e decido" : "È una proposta allettante e a breve darò la mia risposta a Gazidis. Tra pochi giorni, entro la fine di questa settimana, le cose saranno definite". Paolo Maldini commenta così la possibilità di diventare il prossimo direttore tecnico del Milan: "Bisogna vedere tutto e le cose vanno raccontate bene.

Calcio : oggi l’addio di Rino Gattuso al Milan. Paolo Maldini potrebbe seguirlo : La storia tra il Milan e Rino Gattuso finisce qui. Si attende solo l’ufficialità ma è ormai chiaro che il tecnico e il club rossonero seguiranno strade diverse in vista della prossima stagione. La mancata qualificazione alla prossima Champions League e i risultati non all’altezza delle aspettative, alla base di una interruzione del rapporto. Una decisione consensuale, nonostante Rino avesse ancora due anni di contratto. Per questo, ...

Radio Italia Live – Il Concerto – Serata del 27/05/2019 – Da Milano con Luca Bizzarri e Paolo Kessisoglu. : La splendida cornice di Piazza Duomo a Milano ha ospitato l’ottava edizione di Radio Italia Live – Il Concerto. La manifestazione, nata nel 2012 per celebrare i 30 anni di Radio Italia – SolomusicaItaliana, l’emittente che ha fatto della trasmissione e della promozione di soli brani nostrani un autentico marchio di fabbrica in un etere sempre più esterofilo, viene trasmessa anche quest’anno in diretta sui ...

Radio Italia Live – Il Concerto – Serata del 27/05/2019 – Da Milano con Luca Bizzarri e Paolo Kessisoglu. : La splendida cornice di Piazza Duomo a Milano ha ospitato l’ottava edizione di Radio Italia Live – Il Concerto. La manifestazione, nata nel 2012 per celebrare i 30 anni di Radio Italia – SolomusicaItaliana, l’emittente che ha fatto della trasmissione e della promozione di soli brani nostrani un autentico marchio di fabbrica in un etere sempre più esterofilo, viene trasmessa anche quest’anno in diretta sui ...

Tangenti Milano - indagato Paolo Orrigoni L’accusa per il patron di Tigros : corruzione ’50mila euro per una variante urbanistica’ : Paolo Orrigoni, 42enne amministratore delegato della catena di supermercati Tigros, è indagato per corruzione dalla Procura di Milano nell’ambito dell’operazione “Mensa dei poveri” che il 7 maggio ha portato all’arresto di 28 persone nel capoluogo. Secondo quanto riporta il Corriere della Sera l’imprenditore, candidato di Lega e Forza Italia alle comunali di Varese e sconfitto al ballottaggio da Davide ...

Intesa San Paolo : a Milano Tappa Premio Women Value Company : Intesa San Paolo. Dopo Torino del 13 maggio scorso, si è svolto oggi a Milano il secondo incontro dedicato alla fase conclusiva del Premio Women.

Paolo Conte a Milano ad ottobre - biglietti in prevendita per il nuovo concerto : Paolo Conte a Milano ad ottobre. L'artista si esibirà in provincia per un unico concerto autunnale al momento in programma nella tournée 2019. Paolo Conte è atteso al Teatro Galleria di Legnano (Milano) dopo i live estivi che lo porteranno in alcune località italiane, il prossimo 11 ottobre. I nuovi concerti seguono il successo di Live in Caracalla - 50 Years of Azzurro, un tour celebrativo dei 50 anni del grande succedo di Azzurro, il primo ...