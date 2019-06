Milan | Maldini pronto ad accettare l’offerta di Gazidis | “da parte mia c’è grande

Milan - Maldini : «Sensazioni positive - sono ottimista» : Paolo Maldini è stato intercettato all’uscita da Casa Milan dai cronisti presenti. L’ex capitano rossonero ha rilasciato le seguenti dichiarazioni: «Le sensazioni sono sempre positive, sono qui in sede. Da parte mia c’è grande disponibilità, sono sempre ottimista. Non è il momento di parlarne fuori però, stiamo parlando con la società». Questa è stata una […] L'articolo Milan, Maldini: «Sensazioni positive, sono ottimista» è ...

Milan - Paolo Maldini accetta il ruolo di dt : quali condizioni strappa : Ora è ufficiale, Paolo Maldini ha deciso: sarà lui il nuovo direttore tecnico del Milan, ruolo lasciato libero da Leonardo e per il quale Ivan Gazidis ha subito chiamato la bandiera rossonera. Maldini ha sciolto le riserve dopo qualche giorno di riflessione: voleva autonomia decisionale, più budget

Milan - Maldini ha deciso di restare : il primo compito sarà quello di scegliere il nuovo allenatore : L’ex capitano rossonero ha deciso di accettare la proposta di Gazidis, andando a ricoprire il ruolo di direttore tecnico appartenuto a Leonardo fino a qualche settimana fa Paolo Maldini pare abbia accettato la proposta del Milan, rimanendo nell’organigramma rossonero nel nuovo ruolo di direttore tecnico, appartenuto a Leonardo fino a qualche giorno fa. Spada/LaPresse Dopo alcuni giorni di valutazioni, lo storico ex capitano ...

Milan - con Maldini arriva la svolta : cosa cambia nell’assetto societario e sul mercato : Paolo Maldini è pronto a dire sì all’offerta per diventare direttore tecnico del Milan. Con lui arriveranno importanti cambiamenti nell’assetto societario. L’ex capitano rossonero andrà a prendere il posto di Leonardo, mentre un paio saranno i suoi più stretti collaboratori. Maldini sarà leader e punto di riferimento per la nuova squadra e avrà al suo fianco Geoffrey Moncada come responsabile degli scout. Ci sarà a ...

Milan - le condizioni di Maldini : dal budget allo staff : Ruolo Maldini Milan – Settimana a dir poco complicata in casa Milan, dove gli addii di Leonardo e Maldini hanno dato alla società ulteriore lavoro da fare. Tra le prime situazioni da risolvere c’è quella legata al futuro di Paolo Maldini. Entro questo weekend si capirà se l’ex capitano rossonero continuerà a lavorare con il […] L'articolo Milan, le condizioni di Maldini: dal budget allo staff è stato realizzato da Calcio e Finanza - ...

Milan - ore di attesa per la risposta di Maldini : la fumata bianca però appare al momento lontana : L’amministratore delegato Gazidis attende la risposta di Maldini circa la proposta presentatagli qualche giorno fa, ma le sensazioni non sono positive Definiti gli addii di Leonardo e Gennaro Gattuso, il Milan ha già iniziato la riorganizzazione del board dirigenziale, partendo dalla figura di Paolo Maldini. Lapresse Ivan Gazidis ha intenzione di tenere l’ex capitano rossonero in società, affidandogli quello che, fino a qualche ...

Milan - Maldini detta le condizioni per dire sì al ruolo da dt : budget - staff e autonomia” : L’ex capitano del Milan, Paolo Maldini, ha chiarito quali sono i punti chiave per accettare il ruolo di direttore tecnico del club rossonero. Il Milan aspetta una risposta entro il fine settimana ma importanti novità ci potrebbero essere già nella giornata odierna. Maldini avrebbe richiesto alla società garanzie sul budget da poter utilizzare per il mercato, vorrebbe scegliere personalmente il suo staff (si parla di Costacurta, Moncada e ...

Milan - tra il futuro di Maldini ed uno scambio col Napoli - il Barcellona vuole Piatek : Gazidis sta apparentemente aspettando una risposta definitiva da Maldini, a cui, a quanto riferito, ha offerto la posizione di direttore dell'area tecnica. Il ruolo offrirebbe all'ex capitano rossonero una responsabilità maggiore rispetto a quella che aveva Leonardo in questa stagione, e Gazidis si aspetta una risposta entro il fine settimana. Questo è riportato da Calciomercato.com, che afferma che ci sono ancora aspetti che Maldini vuole ...

Sergio Conceicao nuovo allenatore Milan - l’idea che piace a Maldini e Gazidis : nuovo allenatore Milan, si aprono le danze del mercato e dopo Inzaghi e Giampaolo oggi TuttoSport cita Sergio Conceicao. Ancora mancano due figure fondamentali, il direttore sportivo e il direttore tecnico. Proprio Paolo Maldini potrebbe diventare il nuovo DT della prossima stagione e, in questa fase di transizione, guiderebbe le scelte della società. Sergio Conceicao nuovo allenatore Milan non dispiacerebbe a Gazidis, e come riporta ...

Milan - Maldini : «Io dt? Entro il weekend definiremo tutto» : Maldini dt Milan – Paolo Maldini ha presenziato questa mattina ad un evento organizzato da DAZN, piattaforma di sport in streaming che detiene parte dei diritti della Serie A e della quale l’ex capitano del Milan è ambassador. Maldini ha risposto alle domande dei cronisti, che lo hanno interrogato sul suo futuro nel club rossonero. […] L'articolo Milan, Maldini: «Io dt? Entro il weekend definiremo tutto» è stato realizzato da Calcio ...

Milan - Paolo Maldini tentenna : "Io futuro direttore tecnico? Qualche giorno e decido" : "È una proposta allettante e a breve darò la mia risposta a Gazidis. Tra pochi giorni, entro la fine di questa settimana, le cose saranno definite". Paolo Maldini commenta così la possibilità di diventare il prossimo direttore tecnico del Milan: "Bisogna vedere tutto e le cose vanno raccontate bene.

Milan - Maldini non si sbilancia : “c’è stata un’offerta allettante - potrei decidere entro la fine della settimana” : Il dirigente rossonero ha parlato della proposta presentatagli da Gazidis, ammettendo che deciderà entro questa settimana La proposta c’è, è concreta e Paolo Maldini la sta valutando attentamente. Il dirigente del Milan si è presentato questa mattina all’evento ‘Terzo Tempo’ di DAZN (di cui è volto e ambassador), senza sbilanciarsi troppo sull’offerta che Gazidis gli ha presentato. Interrogato sulla vicenda, ...

Milan - Wenger potrebbe essere il nuovo allenatore e Gazidis punta anche su Maldini : L'ex allenatore dell'Arsenal Arsene Wenger è emerso come il favorito a subentrare come tecnico del Milan, mentre l'attuale coach dell'Arsenal Unai Emery sta disperatamente cercando rinforzi per la prossima stagione. Arsene Wenger appare come uno dei favoriti per sostituire Gennaro Gattuso come allenatore del Milan. E il francese potrebbe avere un vantaggio rispetto agli altri avversari, visto che in in precedenza ha lavorato con l'amministratore ...