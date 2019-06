Migranti | vescovo chiesa evangelica tedesca in visita a Palermo | ' evitare altri morti'

Il vescovo di Ventimiglia sta con Salvini : 'Non è blasfemo' e gli dà ragione sui Migranti : Quello tra molti esponenti della Chiesa Cattolica e Matteo Salvini sta diventando una specie di costante scontro dialettico. Una contesa che si articola in più fasi e riguarda più temi. Il terreno di scontro iniziale è stato quello relativo alla gestione dell'emergenza migranti. Da diversi esponenti del Clero è arrivato un appello all'accoglienza, rispedito al mittente Salvini che ha fatto capire di voler esercitare la dottrina cattolica ...

Migranti : vescovo Noto - 'non basta sbandierare rosario per essere cristiani' : Palermo, 20 mag. (AdnKronos) - "Non è che se uno perché va in chiesa e recita il santo rosario è sicuramente un cristiano. Un cristiano lo vedi se dà da mangiare agli affamati, da bere agli assetati, se ha occhi per il dolore e la sofferenza degli altri. Si può anche non dire nessun rosario ma viver

Migranti - l'arcivescovo di Palermo contro le espulsioni : "Decreti disumani" : Roberto Chifari l'arcivescovo di Palermo lancia un appello contro le espulsioni: "Non è giusto ricacciare a casa chi viene in segno di pace" "Decreti disumani". Lo ripete a gran voce l'arcivescovo di Palermo, Corrado Lorefice, in merito alla storia di Paul, il ghanese da diciasette anni in Italia e che adesso rischia l'espulsione. "Abbiamo fatto diventare il problema dei problemi, quello dei Migranti. E' l'effetto di decreti ...

Migranti : Casarini - 'grato ad arcivescovo - ci dà forza per andare avanti' : Palermo, 13 apr. (AdnKronos) - "È stato un momento di vera condivisione, con un uomo che la Chiesa l'ha vissuta vivendo in Africa, in America Latina, tra gli ultimi. Gli sono davvero grato, ci dà tanta forza per andare avanti". Lo ha detto all'Adnkronos Luca Casarini, il capo missione della Nave Mar