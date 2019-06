Migranti | nuovi sbarchi a Lampedusa e in Calabria

Migranti - 54 nuovi sbarchi in Sardegna. Persone arrivate dall’Algeria su barchini : Mentre Matteo Salvini continua il suo braccio di ferro con le ong impegnate a salvare i Migranti sulla rotta tra la Libia e la Sicilia e con gli altri Paesi membri dell’Unione europea, nella mattinata di mercoledì sono sbarcate 54 Persone a Teulada e a Porto Pino, nel Sulcis. “Abbiamo chiuso i porti in Italia e voglio chiuderli anche in Europa”, ha detto proprio in mattinata il vicepremier leghista parlando in piazza da ...

Matteo Salvini - i nemici sono sinistra ed Europa : "Volevano fermarmi - Migranti nuovi schiavi elettori" : "Provate a entrare nell'idea che in Italia o in Europa vince la sinistra: poi di barconi ne arrivano 52 al giorno, non uno. Poi vengono a sostituire i nostri lavoratori". Da Viareggio, all'indomani della manifestazione di piazza Duomo, Matteo Salvini torna a pigiare il tasto migranti puntando il dit

Migranti - nuovi sbarchi nel sud della Sardegna : Tra ieri pomeriggio e stamani 15 Migranti, di nazionalità algerina, sono sbarcati a Porto Pino, in comune di Sant'Anna...

Migranti : Salvini - 'mi alzo ogni mattina per difendere sicurezza da nuovi occupanti' : Caltanissetta, 25 apr. (AdnKronos) - "Io onoro chi ha dato la vita per il tricolore e da ministro mi alzo la mattina per difendere la sicurezza di questo paese dai nuovi occupanti, non doveva passare lo straniero allora né passerà oggi". Così Matteo Salvini a Caltanissetta.

Papa Francesco alla via Crucis : “Migranti nuovi crocifissi - porte chiuse da calcoli politici” : La preghiera di Papa Francesco dopo il rito principale del Venerdì Santo, dedicato quest'anno alle vittime della tratta di esseri umani. Dai migranti ai bambini abusati, dalle famiglie spezzate ai consacrati fedeli che vengono rifiutati, "Gesù, aiutaci a vedere nella Tua Croce tutte le croci del mondo" ha scandito Bergoglio.Continua a leggere

