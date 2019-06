Meteo | le inondazioni del Mississippi sono le più prolungate dalla “Grande Alluvione” del

Meteo - disastrose inondazioni in Oklahoma : case spazzate via dalle fondamenta o allagate - evacuazioni e vittime [FOTO e VIDEO] : Situazione disastrosa negli USA. Violente tempeste si sono abbattute sugli Stati Uniti centrali in questa settimana, devastando parti del Missouri e dell’Oklahoma, colpite da decine di tornado e inondazioni. In Missouri, la capitale Jefferson City è stata messa in ginocchio da un grande tornado, che ha provocato danni estesi: alberi e pali della luce abbattuti, case gravemente danneggiate, detriti sparsi ovunque. A prima vista sembrerebbe che ...

Meteo - piogge estreme in Germania : inondazioni - evacuazioni e caos per la tempesta “Axel” [FOTO e VIDEO] : Il fronte di bassa pressione, rinominato Axel dai media tedeschi, ha provocato il caos in Germania negli ultimi giorni con intense piogge, forti venti e temporali che hanno causato inondazioni, incendi e alterazioni della viabilità. Il fronte ha iniziato a colpire lo stato nel pomeriggio di ieri, 20 maggio, e dovrebbe continuare almeno fino a domani, mercoledì 22 maggio, in alcune zone. Il Paese è stato sferzato da piogge intense, tuoni e ...

Meteo incredibile in Arabia Saudita : devastanti tempeste di grandine e inondazioni in aree tipicamente desertiche [VIDEO] : devastanti tempeste di grandine hanno colpito l’area intorno alla città di Al Shifa, pochi chilometri a sud di Riad, in Arabia Saudita. Le strade della città sono state paralizzate da grandissime quantità di grandine ed acqua, che hanno lasciato numerosi automobilisti bloccati, come mostrano i video che trovate in fondo all’articolo. Fortissimi i venti che hanno sferzato l’area mentre la grandine imbiancava non solo la città ma anche le aree ...

Meteo : tempeste - tornado e inondazioni seminano il caos e devastano il cuore degli USA dal Texas all’Iowa : morti e feriti [FOTO] : Dopo 2 giorni di forti tempeste e tornado sul sud degli Stati Uniti e sul Midwest, oggi è atteso ancora forte maltempo. Secondo AccuWeather, autorevole centro Meteorologico statunitense, “la minaccia più grande per violenti temporali continuerà sulle Pianure meridionali, con un secondo round di forte maltempo probabile sulle Valli di Mississippi e Ohio”. La minaccia principale sarà quella di raffiche di vento distruttive e frequenti ...

Meteo - Mozambico in ginocchio per il ciclone Kenneth : “Aiutateci - stiamo perdendo tutto”. Devastanti inondazioni - 35.000 case distrutte - 5 vittime [FOTO e VIDEO] : 5 persone hanno perso la vita in Mozambico dopo che il ciclone Kenneth ha compiuto uno storico landfall nella giornata di giovedì 25 aprile e le sue piogge torrenziali continuano ancora a mettere in pericolo altre vite. Come temuto, gravi inondazioni si sono verificate nel corso del weekend del 27-28 aprile, nonostante Kenneth abbia rapidamente perso intensità nei suoi venti. Quasi 700.000 persone potrebbero essere state colpite dal ciclone. ...

Meteo - furiose tempeste con grandine e inondazioni in Texas : 3 morti - un ferito e gravi danni [FOTO e VIDEO] : Il sistema di tempeste, che ha provocato 3 vittime e un ferito oltre a numerosi danni nel Texas settentrionale e occidentale, ha anche scaricato piogge torrenziali sul Dallas-Fort Worth Metroplex. In un’ora sono caduti oltre 38mm di pioggia a Fort Worth. 3 persone hanno perso la vita dopo aver guidato attraverso l’alto livello raggiunto dall’acqua, dalla quale sono state spazzate via a sud di Dublin. Il Fort Worth Fire Department ha risposto a ...

Meteo - continuano le inondazioni record del fiume Missouri : emergenza nel Midwest [VIDEO] : Cathy Crain, sindaco di Hamburg, città dell’Iowa, nel Midwest degli Stati Uniti, ha ricordato come le inondazioni a causa del fiume Missouri abbiano coperto ? della comunità. Oltre un mese fa, il 18 marzo, alle 3 del mattino, i vigili del fuoco hanno fatto evacuare in fretta e furia i residenti più anziani di un complesso abitativo dopo la breccia in un argine vicino. Le inondazioni hanno costretto alcuni residenti a dormire in macchina, altri a ...