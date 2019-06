Meteo Belluno | analisi meteorologica del mese di Maggio 2019

meteoweb.eu

(Di lunedì 3 giugno 2019) Questoè risultato molto piovoso e più freddo del normale. Il terzo e ultimodella primaverarologica, che ricordiamo essere statisticamente uno dei più instabili e piovosi dell’anno, ha mostrato spesso condizioni di tempo instabile o perturbato, con soli 5 giorni di bel tempo e ben 7 giorni di tempo perturbato. Ma questoè stato avversato anche dalle basse temperature e di conseguenza anche dalle insolite nevicate a quote medio-basse. Per abbondanza e frequenza delle precipitazionisi è dimostrato molto simile aldi aprile, quando però ha fatto freddo solo verso fine. Curiosamente le peggiori condizionisi sono verificate in coincidenza dei quattro fine settimana del, soprattutto nei primi tre. Se si considera che anche l’ultimo fine settimana di aprile era stato avversato del maltempo, si arriva a contare cinque fine settimana ...

