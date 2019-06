Mercato Juventus | CR7 chiama l’ex compagno | può arrivare a Torino

CalcioMercato Juventus - James Rodriguez : è sfida al Napoli e il Bayern non lo riscatta : Le ultime notizie del Calciomercato della Juventus riguardano James Rodriguez. Il mancino colombiano è uno dei nomi che più incuriosiscono sul mercato mondiale e tanti sono i corteggiatori soprattutto in Italia. A spalancare le porte all'approdo del giocatore nel Bel Paese ci pensa oggi il quotidiano tedesco Kicker che spiega come non ci sarà il riscatto del cartellino da parte del Bayern Monaco. I campioni di Germania avrebbero un'opzione per ...

CalcioMercato Fiorentina – Chiesa conteso tra Inter e Juventus - la società fa chiarezza : ecco il futuro dell’esterno viola : Federico Chiesa conteso fra Inter e Juventus, ma la Fiorentina non ci sta: la società toscana fa chiarezza sul futuro del suo gioiellino La situazione in casa Fiorentina è alquanto caotica. Negli ultimi giorni, la notizia del cambio di proprietà, con Rocco Commisso pronto a subentrare ai Della Valle, ha dato uno scossone ad un ambiente abbastanza giù di morale dopo il pessimo finale della stagione appena conclusa. Una stagione ben al di ...

Mercato Juventus - non solo Ramsey : colpo Paratici - ecco la nuova mezz’ala : Mercato Juventus- Tutto pronto per il nuovo Mercato bianconero in vista dell’estate come trapelato dalle ultime indiscrezioni, i bianconeri sarebbero pronti a mettere le mani su una nuova mezz’ala oltre l’arrivo già ufficializzato di Ramsey. Paratici starebbe tentando di portare i bianconero Milinkovic Savic, il quale avrebbe superato Pogba nelle gerarchie della società juventina. 80 […] More

CalcioMercato Juventus : De Ligt e Koulibaly - due sogni da almeno 80 milioni : De Ligt e Koulibaly sono i due sogni del Calciomercato della Juventus per la difesa. Uno è giovane, talentuoso e ha già dimostrato di stare tra i grandi d’Europa. L’altro è ormai un numero uno del ruolo e con il Napoli è cresciuto esponenzialmente negli ultimi anni fino a diventare uno dei migliori centrali del campionato. L’addio di Barzagli e l’età che avanza per Chiellini e Bonucci costringe la Juve a fare importanti ragionamenti sul reparto ...

CalcioMercato Juventus - anche l'Inter sarebbe interessata a Cuadrado : Tutto passerà dal nuovo tecnico bianconero, che dovrebbe essere ufficializzato questa settimana. Il mercato della Juventus è pronto quindi a decollare, sia per quanto riguarda gli arrivi che le cessioni. Ci sono dei giocatori evidentemente a rischio trasferimento, per questioni tecniche ma anche contrattuali. È il caso ad esempio di Juan Cuadrado, il centrocampista colombiano ha il contratto in scadenza con la Juventus nel 2020 ed è in attesa di ...

CalcioMercato Juventus - il PSG avrebbe offerto 140 milioni per Ronaldo : Mentre la Juventus deve ancora annunciare il nuovo mister, continuano a circolare indiscrezioni su Cristiano Ronaldo, autore di un'ottima stagione in bianconero. Il portoghese si è ambientato quasi subito e ha dato il suo contributo con ventotto reti stagionali. Sia in campionato che in Champions League ha letteralmente dominato, anche se alla fine è arrivata la delusione contro l'Ajax. Stando alle ultime notizie trapelate, il campione ...

CalcioMercato Juventus : Rabiot si allontana - per Traorè c’è la fila : Il Calciomercato della Juventus si muove in mediana, settore che dopo Ramsey avrà altre facce nuove rispetto al passato. Continua, con qualche intoppo, il corteggiamento a Rabiot, il sogno è Pogba, su cui il Real Madrid alza il pressing, Milinkovic-Savic è l’obiettivo numero uno, mentre per il futuro si guarda con interesse a Traorè dell’Empoli . La notizia di giornata sulle trattative a centrocampo della Juve arriva però dall’Inghilterra e ...

CalcioMercato Juventus : Orsolini e Rugani per arrivare a Milinkovic Savic : Per quanto l'attesa mediatica riguarda principalmente la scelta del prossimo tecnico della Juventus, la dirigenza bianconera prosegue il suo lavoro sul mercato per cercare di allestire una rosa competitiva per la Serie A e per la Champions League. L'unico arrivo certo attualmente è quello del centrocampista gallese Aaron Ramsey dall'Arsenal. Sempre nello stesso settore interessa uno dei riferimenti della Lazio, decisivo nella conquista della ...

Mercato Juventus - via in due per un acquisto eccellente - questi i nomi : Mercato Juventus – Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, i bianconeri sarebbero sulle tracce di uno dei migliori centravanti che il panorama calcistico italiano e non soltanto ha messo in mostra. L’eterna rivale, l’Inter per l’appunto, sarebbe disposta a scambiare il suo ex capitano, Mauro Icardi, con Paulo Dybala. Mercato Juventus, questa la […] More

CalcioMercato Juventus - maxi scambio con la Roma : i dettagli : Calciomercato Juventus – Notizie di mercato in casa Juventus e casa Roma ce ne saranno molte in quest’estate. Ma già qualcosa si inizia a muovere anche se le due squadre non hanno ancora un allenatore. Da indiscrezioni sembrerebbe che i capitolini avrebbero chiesto Mattia Perin alla Juventus. I bianconeri, secondo il Corriere dello Sport, avrebbero […] More

Mercato Juventus - Paratici piomba sul gioiello del Chelsea : Mercato Juventus – Sta nascendo la nuova Juventus di Maurizio Sarri: l’allenatore italiano è ad un passo dal diventare il nuovo allenatore della ‘Vecchia Signora’, dopo l’esperienza in Inghilterra con il Chelsea che si è conclusa con il successo nella finale di Europa League. Salvo clamorosi colpi di scena, l’ex tecnico del Napoli quindi subentrerà a Massimiliano Allegri. E così anche il […] More

Inter - Beppe Bergomi elogia Conte : “è l’uomo giusto per accorciare sulla Juventus. Mercato? Chiesa sarà…” : Beppe Bergomi elogia Antonio Conte, definendolo l’uomo giusto per ridurre il gap dalla Juventus: per quanto riguarda il mercato dell’Inter, ‘Lo Zio’ dà più probabile l’arrivo di Barella rispetto a quello di Chiesa Inizia ufficialmente l’era Conte sulla panchina dell’Inter e l’ex CT della Nazionale incassa subito gli elogi di una bandiera nerazzurra come Beppe Bergomi. ‘Lo Zio’ del ...

CalcioMercato Juventus - Adidas potrebbe finanziare Guardiola a Torino : Sono ore bollenti per il Calciomercato della Juventus: il club bianconero, infatti, non ha ancora scelto l'allenatore per la prossima stagione e c'è grandissima attesa tra i tifosi. Il tecnico in pole position sembra essere Maurizio Sarri, che ha appena vinto l'Europa League con il Chelsea. La dirigenza del club britannico, però, non sarebbe affatto sicura di liberarlo. Abramovich avrebbe apprezzato non poco il lavoro svolto da Sarri, che, oltre ...

CalcioMercato Juventus - piace Trippier per sostituire il partente Cancelo : in uscita anche Mandzukic : Il club bianconero è piombato sull’esterno del Tottenham per sostituire Cancelo, in partenza insieme a Mandzukic in caso di arrivo di Sarri Mercato frenetico in casa Juventus, il club bianconero infatti lavora su più tavoli per definire il nuovo allenatore e rinforzare la rosa in vista della prossima stagione. L’uomo designato a sostituire Massimiliano Allegri è Maurizio Sarri, fresco vincitore dell’Europa ...