Melania Trump a Londra osa con lo spacco | sfida Kate Middleton ma è ignorata da Meghan

Trump e Melania a Londra - critiche all'abito della First Lady. Dal pranzo ai reali - cosa faranno oggi : La visita di Donald Trump e Melania a Londra sta facendo discutere: non solo per le polemiche partite dal presidente americano nei confronti dei suoi oppositori britannici, dal sindaco di Londra Khan...

Melania Trump omaggia Londra con un abito Gucci ispirato alle attrazioni della capitale : Paese che vai, vestito che indossi. In occasione della visita in compagnia del marito in Inghilterra, durante la partenza da Washington, Melania ha scelto di indossare un outfit ispirato a Londra. L’Air Force One, che era partito dalla base di Andrews, nel Maryland, è atterrato all’aeroporto di Stansted.La first lady statunitense ha sfoggiato un lungo abito di Gucci, del costo di 4400 dollari, con richiami ai monumenti ...

Melania Trump s’ispira a Meghan e Kate e conquista il Giappone : look da sogno : Melania Trump ha accompagnato suo marito Donald in un viaggio di Stato in Giappone. La First Lady ha dato il meglio di sé in fatto di look, conquistando il Sol Levante con mise da sogno e cifre da capogiro. A cominciare dall’abito indossato per l’ultima cena di gala dove il Tycoon noto per essere astemio ha brindato con una coppa di Champagne. Ma procediamo con ordine Le décolleté gialle di Louboutin Melania e Donald Trump concludono ...

La bellezza imperiale di Melania Trump in abito rosa chiaro strega il Giappone : La bellezza imperiale di Melania Trump strega il Giappone. Durante la cena organizzata in onore del marito durante il terzo giorno della visita di stato in terra nipponica, la first lady ha sfoggiato un vestito taglio caffetano di J. Mendel color rosa pallido del valore di oltre 4mila dollari. Lo riporta il Daily Mail.Così la 49enne Melania ha fatto il suo ingresso Palazzo imperiale di Tokyo per cenare con l’imperatore Giapponese ...

Trump e la first Lady Melania alla Celebration of Military Mothers alla Casa Bianca - : Fonte foto: La PresseTrump e la first Lady Melania alla Celebration of Military Mothers alla Casa Bianca 1Sezione: Spettacoli Carlo Lanna Scatti dall'evento nella dimoria presidenziale per Trump e la first Lady

Kate Middleton - l’abito verde del potere copiato da Melania Trump : Kate Middleton ha un colore distintivo nel suo guardaroba: il verde. Lo indossa in tutte sfumature, ma la sua tonalità preferita è il verde bosco. Elegante, sobrio, mai scontato come il blu e soprattutto molto “inglese”. Kate lo ha sfoggiato diverse volte negli ultimi mesi, l’ultima lo scorso primo maggio all’inaugurazione della Pears Family School a Londra. In quell’occasione la Duchessa di Cambridge si è ...

Melania Trump - che al Met Ball non ci sarà : Nel 2012Nel 2011Nel 2010Nel 2009Nel 2008Nel 2007Nel 2006Nel 2005Nel 2004Questa volta Melania Trump il Met Gala se lo godrà, come tutti noi, comodamente appollaiata dal divano di casa (Bianca, la sua), swipando e scrollando sul suo smartphone, ansiosa di scoprire chi si è vestito come, e magari anche criticando ferocemente gli outfit delle ospiti. Come tutti noi, ma forse con un piccolo travaso di bile in più. Perché se a noi starcene a casa ...

Melania Trump annichilisce Ivanka Trump : guarda che look! : Perché nonostante la guerra che mezzo mondo gli ha fatto in questi anni, lui ha proseguito per la sua strada. Continuando a raccogliere il plauso della maggioranza degli americani. Melania Trump, ...

Donald Trump e Melania in viaggio in Europa a giugno - Sky TG24 - : Il presidente americano ha accettato l'invito della regina Elisabetta: visiterà il Regno Unito dal 3 al 5 e incontrerà la premier britannica May. Successivamente è atteso da Macron per il 75esimo ...

Scontro sulla copertina di Vogue tra Melania Trump e Anna Wintour : È Scontro fra la First Lady Melania Trump e la potentissima direttrice di Vogue, Anna Wintour. Una battaglia per la copertina del prestigioso magazine di moda, sulla quale Melania non è mai apparsa da quando il marito Donald Trump è stato eletto presidente, ma neanche durante la campagna. Un trend che si oppone a quello di colei che l'ha preceduta: Michelle Obama è stata infatti immortalata più volte nei suoi ...

Polemica Melania Trump-Anna Wintour : la risposta della First Lady : Scontro di botta e risposta tra titani, quello tra Melania Trump e Anna Wintour , che sta infiammando la cronaca rosa degli ultimi giorni. Al centro della querelle un'intervista della direttrice di Vogue che, nel parlare delle donne in politica da cui lasciarsi ispirare, ignora Melania Trump . La ...