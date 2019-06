Mega nave contro il battello Sfiorata la strage a Venezia

ilgiornale

(Di lunedì 3 giugno 2019) Serenella Bettin Schianto alla Giudecca, quattro feriti: imbarcazione fuorillo. Toninelli: stop ai passaggi entro giugno U n bisonte, una stazza di duecentocinquantuno metri di lunghezza, quasi sessanta metri di altezza, più alta della Basilica di San Marco, per sessantacinquemila tonnellate, che si schianta addosso a una lncia da turismo e trascina via tutto quello che incontra. Le immagini sono impressionanti. Qualcuno filma, mette il video in rete e in pochi attimi fa il giro del web. Tutto il mondo, nel giro di pochi minuti, sa che a, ieri mattina alle 8.30, unada crociera, «MSC Opera», è andata a schiantarsi addosso a une alla banchina lungo il canale della Giudecca. La gente sul molo ha iniziato a correre, a scappare. La, con il boato delle sirene a tutto spiano, sperona ilcon 110 persone a bordo e va a sbatterela ...

Mega_Fauna : RT @Cambiacasacca: Non ditemelo: la nave a venezia la guidava una donna? - olonnese : @DaniloToninelli Tanto finché non ci scappa la strage non farete nulla. Bisogna aspettare che qualche mega nave tir… - kiararossi_ : @ladoria1 @sipjezzy @SiamolaGente Vengono trasportate con i rimorchiatori. Diciamo che è un mega suv in folle tirat… -