Massimo Troisi | un genio che è sempre vivo

Oggi - più di ieri - ci mancano Pino Daniele e Massimo Troisi : Forse Pino Daniele avrebbe riso leggendo che a Brembate, in provincia di Bergamo, il suo verso più politico, “Questa Lega è una vergogna”, contenuto in O’ Scarrafone, è stato usato per contestare il vicepremier, ministro e leader della Lega Matteo Salvini. Ma avrebbe sorriso (forse, sempre forse) non perché i vigili del fuoco si erano prodigati per togliere in fretta e furia lo ...

Troisi - in mostra a Roma il poeta Massimo : Troisi, in mostra a Roma il poeta MassimoTroisi, in mostra a Roma il poeta MassimoTroisi, in mostra a Roma il poeta MassimoTroisi, in mostra a Roma il poeta MassimoTroisi, in mostra a Roma il poeta MassimoTroisi, in mostra a Roma il poeta MassimoTroisi, in mostra a Roma il poeta MassimoTroisi, in mostra a Roma il poeta MassimoTroisi, in mostra a Roma il poeta MassimoTroisi, in mostra a Roma il poeta MassimoTroisi, in mostra a Roma il poeta ...