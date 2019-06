Mariotto a Storie Italiane | “Cottini a Ballando? Mi ha strappato il cuore”

Storie Italiane - moglie di Razzi : “Mariotto doveva scusarsi con i malati” : La moglie di Antonio Razzi a Storie Italiane: “Guillermo Mariotto non si è scusato con chi doveva” E’ intervenuta in collegamento nella puntata di Storie Italiane di oggi, lunedì 13 maggio 2019, la signora Maria Jesus Fernandez, moglie di Antonio Razzi. Nel programma della tarda mattinata di Rai1 leader d’ascolti condotto da Eleonora Daniele, oggi Maria ha commentato quanto avvenuto sabato sera a Ballando con le stelle ...

Antonio Razzi e Maria Jesus replicano a Mariotto a Storie Italiane : Ballando con le stelle: Razzi e la moglie Maria rispondono a Guillermo Mariotto dopo le scuse Hanno partecipato anche alla puntata di Storie Italiane di oggi, venerdì 26 aprile 2019, Antonio Razzi e sua moglie Maria Jesus Fernandez, che ieri hanno ricevuto pubblicamente le scuse da Guillermo Mariotto, dopo la battuta da lui fatta a Ballando con le stelle, parlando di “cast affetto da demenza senile”. Una battuta per niente gradita ...

Gemelli Sampaio a Storie Italiane. Mariotto : “Balleranno in pantaloncini!” : Storie Italiane, i Gemelli Sampaio pronti per il ripescaggio. Mariotto: “Faranno un ballo sexy” Hanno partecipato anche i Gemelli Jonathan e Kevin Sampaio alla puntata di Storie Italiane di oggi, giovedì 25 aprile 2019, nel corso della quale Mariotto è intervenuto nuovamente in collegamento per un confronto con Antonio Razzi e sua moglie Maria Jesus Fernandez. E proprio nel talk su Ballando con le stelle, lo storico giurato di Milly ...

Mariotto si scusa con Razzi a Storie Italiane. La moglie : “E’ un ricatto!” : Storie Italiane, Mariotto fa una proposta a Razzi. La moglie Maria Jesus: “E’ un ricatto…” Secondo round dello scontro tra Guillermo Mariotto e Antonio Razzi nella puntata di Storie Italiane di oggi, giovedì 25 aprile 2019. Il concorrente di Ballando con le stelle, già intervenuto nell’appuntamento di ieri, oggi è infatti tornato nel salotto di Eleonora Daniele con la moglie Maria Jesus Fernandez. Dunque la padrona ...

Mariotto-Razzi - prove di pace a 'Storie Italiane' : Dopo il battibecco a Ballando con le Stelle oggi Guillermo Mariotto e l'ex senatore Antonio Razzi sono tornati a incontrarsi in tv a Storie Italiane di Eleonora Daniele su Rai1 . Tra i due è andato in ...

Ballando con le Stelle - a Storie Italiane insulti-choc tra Razzi e Mariotto : "Demente" - "Tua moglie..." : “Per la prima volta, a Ballando con le Stelle, un caso di demenza senile. Sei peggiorato. Non c’è niente, al di sotto dello zero, che ti possa dare. Ho giurato a tua moglie che non l’avrei fatto, ma non posso non farlo“, ha dichiarato Guillermo Mariotto sabato scorso, durante il momento delle votazi

Razzi e Mariotto - scontro a Storie Italiane : volano parole grosse : La diatriba tra Antonio Razzi e Guillermo Mariotto non si ferma. L’ex senatore, in coppia con la moglie, è stato ospite di Storie Italiane Non si ferma la diatriba scoppiata a Ballando con le stelle tra l’ex concorrente Antonio Razzi e il giudice del programma Guillermo Mariotto. Razzi, ospite di Caterina Balivo a Vieni da […] L'articolo Razzi e Mariotto, scontro a Storie Italiane: volano parole grosse proviene da Gossip e Tv.