Marco Carta | t-shirt rubate | la sua versione contro quella di un vigilante

(Di lunedì 3 giugno 2019) La parola di undi. Come ormai è noto, lo scorso venerdì il cantante sardo di 34 anni è stato fermato all'uscita dei grandi magazzini La Rinascente di Milano, in compagnia di un'amica, Fabiana Muscas, di 53 anni. Sottoposti a unllo, sono risultati in possesso di sei magliette del valore complessivo di 1200 euro che erano nella borsa della donna. Entrambi sono stati fermati con l'accusa di furto aggravato e posti agli arresti domiciliari. Sabato mattina si è svolto il processo per direttissima: il giudice non ha convalidato il fermo per, che però è stato rinviato a giudizio. La prima udienza del processo è fissata per il 20 settembre. Mentre il cantante insiste nel professarsi innocente e si è dichiarato "estraneo ai fatti", la testimonianza delin borghese non depone a suo favore....

