Marco Carta | rilasciato per il furto di magliette alla Rinascente ma rinviato a giudizio

(Di lunedì 3 giugno 2019) "Non dico chi è stato, però non sono stato io a rubare": ieri, all'uscita del tribunale di Milano,, il cantante di 34 anni, vincitore di 'Amici di Maria De Filippi' nel 2008, e poi, l'anno successivo, del festival di Sanremo, di voglia di parlare ne aveva davvero poca per quanto era scosso. Investito in poche ore da un ciclone mediatico, si è ritrovato in un'aula giudiziaria dopo essere stato fermato venerdì sera perché accusato diaggravato di seidel valore di 1200 euro ai magazzini delladi piazza Duomo a Milano. Un caso risolto a metà: il giudice non ha convalidato il fermo, ma l'artista sardo resta indagato peraggravato in concorso con Fabiana Muscas, l'amica di 53 anni che lo accompagnava: il processo è fissato per il 20 settembre....

