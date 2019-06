Marco Carta | parla l’avvocato | ‘È tranquillo | è sicuro di essere innocente’

tvzap.kataweb

(Di lunedì 3 giugno 2019), il cantante vincitore di Amici e del Festival di Sanremo 2009, come noto arrestato per un furto di magliette venerdì sera e il cui arresto non è poi stato convalidato dal giudice, non teme nulla dall’analisi delle telecamere di sorveglianza della Rinascente di piazza Duomo, a Milano, “e anzi, se escono fuori le immagini di quelle telecamere, non puòche contento, perché lui si professa innocente”, come dice il suo rappresentante legale.innocente, secondo la spiegazione del suo avvocato Lo ha spiegato proprio il suo legale, l’avvocato Simone Ciro Giordano, chiarendo anche che “non è escluso che anche noi faremo acquisire” quelle immagini. Il giudice nell’udienza di convalida per direttissima di sabato ha convalidato solo l’arresto della 53enne amica di, che era con lui quella sera, e ha fissato ...

