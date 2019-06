Marco Carta | ecco chi è la donna che era con lui alla Rinascente

ilfattoquotidiano

(Di lunedì 3 giugno 2019) Si chiama Fabiana Muscas e lavora all’ospedale di Cagliari. È lei lache era in compagnia divenerdì sera quando entrambi sono stati arrestati in flagranza per il furto di 6 magliette da 1.200 eurodi Milano. Ma se nei confronti del cantante, vincitore di Amici e Sanremo, il giudice ha disposto la liberazione dopo l’udienza del processo per direttissima, l’arresto dellaè invece stato convalidato. Muscas – secondo quanto riferisce il Corriere della Sera – è un’infermiera professionale nel reparto cardiologia della struttura ospedaliera Brotzu nel capoluogo sardo. “È lei, l’abbiamo riconosciuta nelle immagini in televisione mentre usciva dal tribunale”, hanno raccontato alcuni suoi colleghi stando a quanto riporta il quotidiano di via Solferino. I due, spiega ancora il Corriere, si conoscono da anni ...

