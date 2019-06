Marco Carta | al via le indagini | chi è la donna che era con lui al momento del furto

Marco Carta sotto accusa : dopo il rilascio parte per Mykonos - ma un commesso lo inchioda : A settembre Marco Carta dovrà affrontare un processo per furto aggravato. Mentre il suo viaggio a Mykonos insospettisce tutti, la testimonianza di un addetto alla sicurezza lo inchioda.

Amica e infermiera - ecco la donna arrestata per furto con Marco Carta : I due sono stati fermati alla Rinascente di Milano con sei magliette per un valore di1200 euro non pagate

Marco Carta - ecco chi è la donna che era con lui alla Rinascente : Si chiama Fabiana Muscas e lavora all’ospedale di Cagliari. È lei la donna che era in compagnia di Marco Carta venerdì sera quando entrambi sono stati arrestati in flagranza per il furto di 6 magliette da 1.200 euro alla Rinascente di Milano. Ma se nei confronti del cantante, vincitore di Amici e Sanremo, il giudice ha disposto la liberazione dopo l’udienza del processo per direttissima, l’arresto della donna è invece stato ...

Chi è Fabiana Muscas - la donna che accompagnava Marco Carta alla Rinascente : Si chiama Fabiana Muscas la donna che è stata fermata alla Rinascente di Milano insieme a Marco Carta con l’accusa di furto aggravato. 53 anni e un lavoro all’ospedale di Cagliari, Fabiana si trovava insieme al cantante sardo quando è stata trovata con una refurtiva del valore di 1200 euro. Le sei magliette, secondo le prime indagini, sarebbero state sottratte all’interno dello store milanese, eliminando con un cacciavite l’antitaccheggio, ...

Infermiera professionale di 53 anni e fan sfegatata : chi è la donna che stava con Marco Carta : Si chiama Fabiana Muscas e lavora all’ospedale Brotzu di Cagliari, nella divisione cardiologia. Ha tracciare il profilo della donna che accompagnava Marco Carte durante il furto a La Rinascente di Milano è il Corriere della Sera che scrive:″È lei, l’abbiamo riconosciuta nelle immagini in televisione mentre usciva dal tribunale” così alcuni suoi colleghi. Ha lavorato fino a giovedì, poi alla ...

Fabiana Muscas - chi è la donna che accompagnava Marco Carta alla Rinascente : La donna che ha accompagnato Marco Carta alla Rinascente ed è stata poi arrestata con lui per il furto di sei magliette è un’infermiera professionale. Fabiana Muscas lavora all’ospedale Brotzu di Cagliari, nella divisione cardiologia. «È lei, l’abbiamo riconosciuta nelle immagini in televisione mentre usciva dal tribunale» così alcuni suoi colleghi. Ha lavorato fino a giovedì, poi alla fine del turno ha preso un aereo e ha raggiunto Carta a ...

Marco Carta - t-shirt rubate : la sua versione contro quella di un vigilante : La parola di un vigilante contro quella di Marco Carta. Come ormai è noto, lo scorso venerdì il cantante sardo di 34 anni è stato fermato all'uscita dei grandi magazzini La Rinascente di Milano, in compagnia di un'amica, Fabiana Muscas, di 53 anni. Sottoposti a un controllo, sono risultati in possesso di sei magliette del valore complessivo di 1200 euro che erano nella borsa della donna. Entrambi sono stati fermati con l'accusa di furto ...

Marco Carta - quando dopo l'Isola dei Famosi parlò della povertà : "Un conto è vederla in tv. Un altro..." : dopo l'arresto con l'accusa per furto aggravato alla Rinascente, Marco Carta per ovvie ragioni è tornato al centro dell'attenzione mediatica. La possibilità che abbia rubato 6 magliette per un valore pari a 1.200 euro ha fatto tornare in mente una sua intervista concessa LaPresse nel 2016 quando ave

“Cosa è successo in quel negozio”. Dopo il silenzio ora Marco Carta parla : Nuova luce sulla storia di Marco Carta, fermato venerdì sera dal servizio di sicurezza della Rinascente di Milano. L’arresto da parte della Polizia municipale sarebbe stato ostacolato da alcuni fan del cantante alla disperata ricerca di selfie e autografi, proprio nel momento in cui Fabiana Muscas, la 53enne amica di Carta, stava uscendo dal negozio nascondendo in borsa sei magliette Neil Barret da 1.200 euro. Muscas sui cui adesso Carta ...

L'addetto alla sicurezza della Rinascente : "Ho visto Marco Carta entrare in camerino con le t-shirt e uscire senza" : È il tardo pomeriggio di venerdì 31 maggio quando il cantante Marco Carta viene fermato per furto (arresto poi non convalidato) presso la Rinascente di Milano grazie ad un addetto alla sicurezza, accortosi dello strano comportamento dell’artista e della donna di 53 anni che era in sua compagnia. A riportare la dinamica dei fatti, grazie alla testimonianza del membro della security, è il Corriere della ...

Marco Carta - l'arresto ostacolato dai fan. E lui si è difeso : «È stata la mia amica» : Sono da poco passate le otto e mezza di venerdì sera quando, chiamata dal servizio di sicurezza, la polizia municipale arriva alla Rinascente. Ma bloccare Marco Carta, 34 anni, imputato per...

Hanno preso le maglie! Il vigilante testimonia contro Marco Carta : Non si spengono i riflettori su Marco Carta, dopo l’accusa di furto aggravato. Nelle scorse ore i giudici Hanno deciso di non convalidare l’arresto per il cantante, ma spunta una nuova testimonianza. A parlare è l’addetto alla vigilanza nella Rinascente di Milano dove è avvenuto il furto di abiti firmati che ha visto coinvolto l’artista sardo per un totale di 1200 euro. Carta era stato arrestato lo scorso venerdì sera, è stato rilasciato, mentre ...

Marco Carta - l'addetto alle sicurezza della Rinascente lo inchioda : una pesantissima testimonianza : Dopo le accuse di furto per Marco Carta arriva la testimonianza di un responsabile della sicurezza della Rinascente. Come è oramai noto nella giornata di venerdì, il cantante insieme a una donna, Fabiana Muscas, è stato arrestato per furto aggravato (6 magliette da 1.200 euro). Dopo la mancata conva

Perché Marco Carta resta ancora indagato dopo il furto alla Rinascente : Il cantante, cui il giudice non ha convalidato l’arresto, rimane ancora accusato di furto in concorso e andrà a processo a...