Mambo salentino è il nuovo singolo di Boomdabash feat Alessandra Amoroso

(Di lunedì 3 giugno 2019) Ildi. Si sono sciolte le riserve sulla nuova collaborazione del gruppo pugliese con la star di 10, che nei giorni scorsi si sono divertiti a solleticare l'attenzione dei fan con molteplici interventi sui social. Il titolo del brano in radio dal 7 giugno è finalmente ufficiale e sarà senza dubbio caratterizzato da sonorità calde e tipiche della bella stagione, proprio come suggerisce ilchehanno pensato per l'estate 2019.viene da un tour lunghissimo che l'ha portata in giro per l'Italia e in tutte le regioni. L'artista salentina ha festeggiato i primi 10 anni di carriera in compagnia dei fan e con diversi singoli in radio, con Forza e coraggio come ultimo in ordine di tempo. Ihanno invece partecipato all'ultima edizione del ...

AmorosoOF : MAMBO SALENTINO. 7 giugno 2019. @BOOMDABASH featuring Alessandra Amoroso. ••• ?? [Se vi va di ascoltare il brano… - PacciaVNP46 : RT @AmorosoOF: MAMBO SALENTINO. 7 giugno 2019. @BOOMDABASH featuring Alessandra Amoroso. ••• ?? [Se vi va di ascoltare il brano, per pre… - TwitGinger : In arrivo il 7 giugno #MamboSalentino, il nuovo tormentone dei @BOOMDABASH e di @AmorosoOF! ?????? -