Maltempo Modena | gli esperti Unimore | “E’ stato il Maggio più piovoso in 189 anni”

Maltempo - il sindaco di Modena : “Servono interventi strutturali per i fiumi” : “In questi ultimi anni sono stati effettuati da parte di Aipo e della Regione importanti interventi per la messa in sicurezza, interventi che però ora devono essere finalmente completati, come non va abbassata la guardia nella cura e manutenzione degli argini. Ora Stato, Regione ed enti preposti devono aprire al piu’ presto i cantieri per effettuare gli interventi strutturali di cui abbiamo bisogno”. Lo dice Gian Carlo ...

Maltempo : rimosso un tronco sul ponte all’altezza del Tiepido a Modena : Nel primo pomeriggio di oggi i tecnici della Regione e del Comune di Modena sono intervenuti sul Tiepido, all’altezza del ponte di via Gherbella, per rimuovere un tronco incastrato alla base del ponte stesso e facilitare il deflusso dell’acqua. Nel corso dell’attività di monitoraggio, tecnici e operatori si sono accorti che un tronco e diversi rami si erano accumulati nei pressi del ponte. Hanno quindi chiuso la strada e fatto intervenire un ...

Maltempo : squadre di protezione civile dal veneziano a Modena : Sono due le squadre di volontari della protezione civile della Città metropolitana di Venezia dei Comuni di Spinea e di Cona impegnate nei monitoraggi degli argini del fiume Secchia in provincia di Modena. Lo scrive la Città metropolitana su Twitter specificando che nell’area metropolitana veneziana allagamenti ed esondazioni sono sotto controllo. L'articolo Maltempo: squadre di protezione civile dal veneziano a Modena sembra essere il ...

Maltempo Emilia-Romagna : allerta rossa per i fiumi - ponti chiusi a Modena : Emilia–Romagna stretta nella morsa del Maltempo: è in vigore l’allerta rossa per le piene dei fiumi e il rischio di esondazioni e frane. A Modena riaperto il ponte di via Curtatona, sul torrente Tiepido, dopo la pulizia della strada. Rimangono chiusi i ponti sul Secchia dove si prevedono le maggiori criticità con un nuovo innalzamento del livello del fiume, nelle prossime ore, a causa delle piogge persistenti. Per tutta la giornata è ...

Maltempo - emergenza fiume Secchia : la Regione Toscana invia colonna mobile a Modena : Visto lo stato di mobilitazione nazionale del Servizio di protezione civile dichiarato oggi dal presidente del consiglio, Giuseppe Conte, per l’ondata di Maltempo che ha interessato e colpito l’Emilia Romagna, la Regione Toscana ha deciso di inviare, come contributo, alcuni moduli della propria colonna mobile. In collaborazione con la Citta’ metropolitana di Firenze e il Comitato regionale del volontariato, spiega una nota ...

Maltempo - a Modena ponti restano chiusi : paura per il Secchia : L’Agenzia regionale di protezione civile nel pomeriggio di oggi, martedì 28 maggio, ha diramato l’allerta rossa per criticità idraulica valida fino a tutta la giornata di domani, mercoledì 29 maggio. Rimangono pertanto chiusi Ponte Alto a Modena e il Ponte dell’Uccellino tra Modena e Soliera, entrambi sul fiume Secchia; chiuso sempre sul Secchia anche il Ponte Motta a Cavezzo, di competenza della Provincia, e il ponte di strada ...

Maltempo - allerta rossa in Emilia Romagna : la Protezione civile del Veneto pronta per Modena : Una colonna mobile della Protezione civile regionale del Veneto, 200 volontari attrezzati ed esperti in monitoraggio arginale, è pronta a partire alla volta di Modena, città colpita in queste ore da una forte ondata di Maltempo. “Il Dipartimento di Protezione civile nazionale – spiega Gianpaolo Bottacin, Assessore regionale alla Protezione civile del Veneto – ha comunicato che, a causa del livello dei fiumi del modenese, il ...

Maltempo Emilia-Romagna : piene in transito - ponti chiusi a Modena : In vigore l’allerta meteo arancione in Emilia–Romagna: in queste ore i fiumi sono sorvegliati speciali nella pianura centro-orientale e nel Ferrarese. I colmi di piena di Secchia, Panaro e Idice stanno transitando lentamente nei tratti a valle, con livelli idrometrici sotto soglia 2. Nelle prossime ore non sono previste piogge significative, salvo locali rovesci sull’Appennino. A Modena rimangono chiusi in via precauzionale ...

Maltempo - innalzamento del fiume Secchia : a Modena chiusura del ponte Alto e dell’Uccellino : A causa del perdurare delle piogge e dell’innalzamento del livello del fiume Secchia sono stati chiusi alle 15.30 di oggi, lunedì 27 maggio, ponte Alto e il ponte dell’Uccellino. La chiusura delle due strutture segue quella del ponte di strada Curtatona, sul Tiepido, avvenuta nel primo pomeriggio. Prosegue, inoltre, il monitoraggio dei corsi d’acqua del nodo idraulico modenese da parte dei tecnici del settore Ambiente del Comune di Modena e dei ...

Maltempo Modena : si alza il livello del torrente Tiepido - chiuso il ponte di strada Curtatona : A Modena, a causa dell’innalzamento del livello del torrente Tiepido è stata interrotta la circolazione in strada Curtatona. Dopo le intense piogge della giornata di domenica 26 maggio, continuate anche nella giornata di lunedì 27, l’Agenzia regionale per la sicurezza del territorio e la Protezione civile ha infatti diramato lo stato di allerta arancio per criticità idraulica. Sono pertanto attivi il Centro unico di Protezione civile a Marzaglia ...

Maltempo - Confagricoltura Modena : i danni all’agricoltura “ormai incalcolabili” : E’ ancora emergenza a causa del nubifragio che si è abbattuto nella notte tra sabato e domenica nelle campagne modenesi di Bomporto, Bastiglia e Ravarino: a tracimare non sono stati i corsi d’acqua principali ma i canali secondari a causa delle precipitazioni che hanno fatto registrare oltre 85 mm in poche ore. “I danni per le colture sono ormai incalcolabili: le produzioni di pere, uva e frutta rossa sono ormai totalmente ...

Maltempo Modena : allerta arancione - possibile chiusura ponti sul fume Secchia : Controllo notturno da parte dei tecnici del Comune di Modena e volontari della Protezione civile garantiranno il monitoraggio degli argini dei corsi d’acqua del nodo idraulico modenese, con particolare attenzione per il fiume Secchia. In queste ore le piogge che si sono abbattute sul territorio hanno determinato lo stato di allerta di colore arancio per criticità idraulica diramato dall’Agenzia regionale per la sicurezza del territorio e ...

Maltempo Emilia-Romagna : riaperti tutti i ponti in provincia di Modena : Dopo l’ondata di Maltempo che ha investito il territorio della provincia di Modena nei giorni scorsi, i ponti sono stati tutti riaperti: in particolare, si tratta dei ponti Pioppa a Rovereto, Concordia e Motta a Cavezzo, tutti sul fiume Secchia, gli unici rimasti chiusi in via precauzionale per l’attesa del passaggio del colmo di piena. Non si sono verificate criticità dovute a eventuali danni alle strutture. Durante tutte le fasi di ...

Maltempo : ponti ancora chiusi per la piena del Secchia a Modena : La piena del fiume Secchia a Modena comporta che i ponti ‘Alto’ e dell’Uccellino restino chiusi anche la prossima notte e non e’ certo che la riapertura possa avvenire domattina. A comunicarlo, in una nota, e’ l’amministrazione comunale modenese: “Il monitoraggio proseguira’ per tutta la notte e domattina all’alba si fara’ il punto ma, visto l’andamento della piena, e’ molto ...