Mafia Foggia | due arresti per la faida del Gargano | “Sono stati loro a sparare al

Mafia foggiana - un altro omicidio nel Gargano. Ma per la politica le minacce alla sicurezza sono altre : E così ce l’hanno fatta. Ieri a Vieste anche Girolamo Perna è stato ucciso. Aveva 29 anni ed era il boss di una delle fazioni armate che oggi si contendono il predominio del Gargano. Era scampato per miracolo alla morte in due agguati falliti nel settembre 2016, in cui venne colpito a una gamba, e nel marzo 2017, in cui affrontò un conflitto a fuoco mentre era in compagnia della famiglia. Ieri un fucile da caccia, tipica arma usata per gli ...

Mafia foggiana - la guerra senza fine a Vieste : ucciso un altro capoclan. Dal 2016 dieci omicidi nella perla del Gargano : I killer sono arrivati sotto casa, forse in auto, forse in moto, e hanno fatto fuoco con un fucile calibro 12, il marchio di ‘fabbrica’ degli omicidi della Mafia foggiana. Questa volta hanno puntato a un “pezzo grosso”, Girolamo Perna, 29 anni, considerato al vertice del clan che porta il suo nome. ‘Scissionisti’ in lotta con il clan Raduano da tre anni, quando gli equilibri a Vieste, la perla del Gargano, si ...

Mafia foggiana - Libera mette radici nel paese teatro della strage del 2017 : nasce il presidio antiMafia a San Marco in Lamis : Un seme, punto d’arrivo di un percorso iniziato nei giorni successivi alla strage che si consumò lungo la Pedegarganica il 9 agosto 2017 e allo stesso tempo l’inizio di un altro finalizzato a mettere in rete le associazioni attive sul territorio. A meno di due anni dai 4 morti ammazzati alle porte di San Marco in Lamis, in provincia di Foggia, il paese che pianse Luigi e Aurelio Luciani, i contadini caduti sotto i colpi di ...

Foggia - operazione anti-droga. Presi anche boss Mafia : Il blitz della polizia questa mattina sul Gargano. In totale sono 10 le misure cautelari per il traffico di stupefacenti tra Foggia, Manfredonia, Vieste, San Giovanni Rotondo e Francavilla al mare