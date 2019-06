L’uomo del giorno | Luigi Di Biagio | l’allenatore della Nazionale Under 21 compie 48 anni

Divock Origi - L’uomo del destino. Il belga porta il Liverpool sul tetto d’Europa : Divock Origi, l’uomo del destino. Il belga porta il Liverpool sul tetto d’Europa Se la scorsa estate qualcuno avesse detto che il Liverpool avrebbe vinto la Champions League e che Divock Origi sarebbe stato uno dei suoi uomini più decisivi, probabilmente le reazioni si sarebbero divise tra sana ilarità e richieste d’aiuto medico rivolte a chi diceva una cosa simile. E invece è proprio ciò che è accaduto: Reds sul tetto d’Europa ...

L’uomo del giorno - Sergio Agüero : il Kun festeggia 31 anni : Torna il classico appuntamento con la nostra rubrica “L’uomo del giorno“. Protagonista di oggi è Sergio Agüero, attaccante argentino del Manchester City che compie 31 anni. Annoverato tra i migliori attaccanti in circolazione, Sergio Leonel Agüero Del Castillo nasce a Buenos Aires il 2 giugno 1988. Inizia a giocare ad alti livelli con l’Independiente, diventando il più giovane esordiente della Superliga argentina. ...

L’uomo del giorno – Tanti auguri ad Abel Balbo : La consueta rubrica di CalcioWeb “L’uomo del giorno” è dedicata ad Abel Balbo, che compie oggi 53 anni. Lunga militanza per lui in Italia, tra Udinese, Roma, Parma e Fiorentina. Con friulani e giallorossi, soprattutto, le sue stagioni migliori. Carriera iniziata nella sua città natale, l’Argentina, tra Newell’s Old Boys e River Plate. Poi, nell’89, l’approdo in Serie A. Quattro anni all’Udinese, condite da 134 presenze e 65 ...

L’uomo del giorno - Marco Reus : il piccolo mago compie 30 anni : Torna il nostro classico appuntamento con la rubrica “L’uomo del giorno“. Protagonista di oggi è Marco Reus, attaccante del Borussia Dortmund che compie 30 anni. Nasce il 31 maggio 1989 a Dortmund ma, dopo le giovanili in vari club tedeschi, inizia a giocare a grandi livelli con il Borussia Monchengladbach. Inizia, seppur ancora giovane e acerbo, a mostrare il suo talento e a ritagliarsi spazi importanti. A 21 anni arriva ...

Il paradosso evoluzionistico delL’uomo di oggi : tanti muscoli e poco sperma : Gli scienziati hanno analizzato gli effetti degli steroidi anabolizzanti utilizzati dagli uomini per incrementare la massa muscolare e hanno scoperto che riducono drasticamente lo sperma. Questa conseguenza ha portato alla teorizzazione di un paradosso evoluzionistico, il paradosso di Mossman-Pacey. Gli scienziati James Mossman e Professor Allan Pacey hanno raccolto informazioni su un campione di oltre 500 uomini e hanno notato che una ...

L’uomo del giorno – Buon compleanno Steven Gerrard - bandiera del Liverpool : Continua il nostro classico appuntamento con la rubrica ‘L’uomo del giorno’, oggi è una giornata importante per gli appassionati delle statistiche, è il compleanno di quello che è stato un grande campione: Steven Gerrard. E’ stato considerato come uno dei centrocampisti più forti della storia del calcio inglese, ha vinto anche Champions ed Europa League, ha trascorso gran parte della carriera al Liverpool di cui è ...

Boston – Caccia alL’uomo : trama - cast e curiosità del film con Mark Wahlberg : Mercoledì 29 maggio, in prima serata su Rai2 dalle 21.20 in poi, va in onda il film del 2016 – uscito in Italia l’anno seguente – e tratto dai veri fatti della tragica Maratona di Boston del 2013 dal titolo Boston – Caccia all’uomo. Diretto da Peter Berg, vanta un cast di livello molto, molto alto e una ricostruzione piuttosto fedele degli avvenimenti reali. Il mattatore del film è ovviamente Mark Wahlberg. Boston ...

Una scoperta italiana riscrivere la preistoria : svelato il mistero della scomparsa delL’uomo di Neanderthal : La scoperta avvenuta attraverso una ricerca che parla italiano, riscrive la fine di questo popolo primitivo vissuto in Europa tra 200.000 e 40.000 anni fa. Pubblicata sulla rivista “Reviews of Geophysics“, la ricerca si deve a Luigi Vigliotti, dell’Istituto di scienze marine del Consiglio nazionale delle ricerche (CNR-ISMAR) di Bologna, e Jim Channell, dell’Università della Florida a Gainesville. L’estinzione dei ...

Il romasticismo della scienza : L’uomo cammina eretto a causa delle stelle : Tutta colpa delle stelle. Raramente quest’espressione è stata più corretta e appropriata. Anche scientificamente. Secondo studio dell’Università americana del Kansas pubblicata sulla rivista Journal of Geology è colpa, o merito se preferite, dell’esplosione di una supernova, avvenuta milioni di anni fa, se l’uomo cammina eretto. Romanticamente si potrebbe pensare che l’uomo abbia alzato gli occhi al cielo, in realtà è la stella che è quasi ...

L’uomo del giorno – Buon compleanno Massimo Ambrosini - grande protagonista con il Milan : Continua il nostro classico appuntamento con la rubrica l’Uomo del giorno, oggi è il turno di Massimo Ambrosini, ex centrocampista grande protagonista con la maglia del Milan. Inizia la carriera al Cesena poi approda in rossonero, è diventato campione d’Europa nel 2003 e nel 2007, quattro campionati italiani ed in più con la maglia della Nazionale è stato vicecampione d’Europa nel 2000. Subito dopo il ritiro ha intrapreso ...

L’uomo del giorno – Alexandre Lacazette - un attaccante “a tutto campo” : La consueta rubrica di CalcioWeb “L’uomo del giorno” celebra oggi Alexandre Lacazette, che compie 28 anni. L’attaccante dell’Arsenal è stato giustiziere del Napoli qualche settimana fa in occasione dei quarti di finale di Europa League. Una sua rete al San Paolo al ritorno, infatti, ha chiuso i giochi relativi alla qualificazione dopo il 2-0 di Londra. Ora, con i Gunners, Lacazette è in finale della ...

Chi è L’uomo più ricco del mondo nel 2019 : la classifica degli uomini e le donne più ricchi : Chi ha detto che i soldi non fanno la felicità di sicuro non ha mai visto come vivono le donne e gli uomini più ricchi del mondo. Può sembrare, infatti, una affermazione lontana dalla morale quotidiana di ognuno di noi eppure è vero: se si ha ragione a dire che non sono i soldi a renderci persone felici, sarebbe incoerente e ipocrita ammettere che non aiutino neanche un pochino a renderci persone tranquille, serene e più spensierate. classifica ...

Di Marzio : “Maurizio Sarri è L’uomo del dopo Allegri scelto dalla dirigenza bianconera” : Gianluca di Marzio conferma le voci di Sarri prossimo allenatore della Juventus. Anzi da maggiori dettagli sull’operazione che dovrebbe concludersi giovedì 30 maggio, Giovedì 30 maggio, 24 ore dopo la finale di Europa League contro l’Arsenal, il suo agente Fali Ramadani incontrerà Marina Granovskaia, la manager del Chelsea, per discutere l’uscita di Sarri da Londra, dove ha ancora 2 anni di contratto Ma la curiosità di Di Marzio arriva ...

L’ossessione italiana per L’uomo forte. Il “nullafacente” oggi chiamato al governo del fare : La ricerca dell’uomo forte più che una suggestione che attraversa una parte così maggioritaria dell’elettorato, sta divenendo un’ossessione, un elemento che non risolve ma schiaccia l’Italia nella sua radice primitiva e secolare, nella convinzione assoluta: uno fa meglio di dieci. Cos’è la Lega senza Matteo Salvini? Niente, praticamente non esiste. E cos’era il Pd di Renzi senza Matteo Renzi? Un involucro vuoto, una luce spenta. E Forza Italia ...