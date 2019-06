Andiamo avanti con lealtà, questa è unica maggioranza possibile! Luigi Di Maio risponde a Conte (Di lunedì 3 giugno 2019) Il capo politico del Movimento 5 Stelle, Luigi Di Maio, risponde all'appello del presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, sulla tenuta del governo: "questa è l’unica maggioranza possibile e che può servire meglio il Paese. Andiamo avanti con lealtà e coerenza". Ma Di Maio chiede anche di mettere fine agli attacchi ai ministri M5s e alle proposte fuori dal contratto di governo.



(Di lunedì 3 giugno 2019) Il capo politico del Movimento 5 Stelle,Diall'appello del presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, sulla tenuta del governo: "è l'possibile e che può servire meglio il Paese.cone coerenza". Ma Dichiede anche di mettere fine agli attacchi ai ministri M5s e alle proposte fuori dal contratto di governo.

AnnalisaChirico : Fare un memo a Luigi Di Maio che in tv parla di ostacoli per le imprese come se fosse all’opposizione e le 150 cris… - pdnetwork : Ricordiamo ai 5 Stelle, anche se forse si vergognano di dirlo, che da 11 mesi il Ministro dello Sviluppo Economico… - Mov5Stelle : +++ Domani si vota su #Rousseau per confermare la fiducia a @luigidimaio +++ Tutti i dettagli qui ?????? -