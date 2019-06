Luigi Di Maio contro Roberto Fico | Si è venduto al Pd? | il sospetto che agita

Agorà - il generale Leonardo Tricarico inchioda Luigi Di Maio : "Perché dovrei vergognarmi?" : Scatta il taglio alle pensioni cosiddette d'oro voluto da Luigi Di Maio e M5s. E se ne parla ad Agorà, il programma di Rai 3 condotto da Serena Bortone. Ospite in studio il generale Leonardo Tricarico, una delle tante persone colpito dal taglio. "Non avrei nulla da aggiungere - premette - perché non

M5s peggio del Pd - ecco tutte le correnti : Luigi Di Maio destinato al fallimento : Diversità, come no. M5S ha ereditato tutti i tic tipici dei partiti della Prima e della Seconda Repubblica. Uno su tutti è il correntismo. Quando tutto va bene sono uniti. Appena le cose si mettono storte, nel Movimento emergono le divisioni. Organizzate più o meno strutturalmente in correnti. Di ba

Non è l'arena - Matteo Salvini da Massimo Giletti avverte Luigi Di Maio : "Sono permaloso e non tiro a campare" : "Se dovessi sentire i toni della settimana scorsa, l'Italia ha bisogno di una marea di 'Si', se il governo è costruttivo si va avanti per 4 anni, altrimenti io non tiro a campare". Matteo Salvini, ospite di Massimo Giletti a Non è l'arena, su La7, lancia un chiaro segnale a Luigi Di Maio e agli alle

Matteo Salvini mette Luigi Di Maio all'angolo : "Governo - avanti solo con uno choc fiscale" : Anche a margine della festa della Repubblica, al termine della parata militare del 2 giugno, si parla del futuro del governo. E a parlarne è Matteo Salvini, il leader della Lega uscita trionfatrice dalle elezioni Europee. "Il governo va avanti se mantiene l'impegno di tagliare le tasse, presto e ben

Rocco Buttiglione : "Perché Luigi Di Maio rischia di perdere ancora voti" : Luigi Di Maio, in caso di voto anticipato, sarebbe finito. Lo conferma Rocco Buttiglione, ex segretario del Ppi: "Il Movimento 5 Stelle è molto debole al governo perché non ha un piano b in caso di elezioni anticipate. Mentre Salvini può ripresentarsi con il centrodestra e puntare a fare il presiden

Matteo Salvini e Luigi Di Maio - incontro al Quirinale con le fidanzate. Saluti e sorrisi : "Ci vediamo?" : "È un piacere vederti, ci vediamo, tra lunedì e martedì?". Luigi Di Maio ha accolto così Matteo Salvini che si è avvicinato al vicepremier grillino per salutarlo durante il ricevimento al Quirinale per la Festa della Repubblica. "Ci sentiamo dopo - gli ha risposto Salvini - comunque sì, ci vediamo".

Roberto Fico verso la rottura con Luigi Di Maio - la "Cosa rossa" con De Magistris : Roberto Fico è pronto a tradire Luigi Di Maio, con il quale è ormai scontro aperto, e il Movimento 5 stelle per fare una "cosa rossa" con Luigi De Magistris, sindaco di Napoli. Del resto il presidente della Camera, riporta il Giorno in un retroscena, è rimasto ufficialmente ai margini della vita dei

Matteo Salvini - il suo piano di battaglia da Nord a Sud con Meloni e Berlusconi. Luigi Di Maio senza scampo : Dopo aver ribaltato - con l' exploit delle Europee - il risultato del 4 marzo di poco più di un anno fa, ha scelto il pressing asfissiante a tutto campo: sicurezza, pace fiscale, Tav, sblocca appalti, autonomia, stralcio del Salva-Roma, Rai e "appalto" delle trattative con l' Europa. Il cronoprogram

Luigi Di Maio - il retroscena sul terrore grillino : "Basta una pedina - così qui crolla tutto" : A parole, Lega e M5s sono disponibili al rimpasto di governo anche se "non è una questione di poltrone". La verità è che Matteo Salvini mette pressione sui grillini, individuando in Danilo Toninelli alle Infrastrutture ed Elisabetta Trenta alla Difesa i due anelli deboli dell'esecutivo. Luigi Di Mai

Bruno Vespa : "Massacro o umiliazione" - Luigi Di Maio sconfitto da Matteo Salvini è a un bivio : Lo sa per certo Bruno Vespa: "Se Matteo Salvini avesse potuto, avrebbe tolto tre punti alla Lega per darli ai Cinque Stelle. Undici punti di distacco (31 a 20) sono un'enormità faticosamente gestibile. Ma quattordici (34 a 17) sono la bomba di Hiroshima". Non solo. Scrive il direttore di Porta a por

Luigi Di Maio - fonti grilline : "Conte ha le pal*** piene di Salvini". Guerra di veleni a Palazzo Chigi : Dietro al "discorso alla nazione" che vedrà Giuseppe Conte svelare agli italiani, lunedì, se ci sono ancora le condizioni per restare a Palazzo Chigi fioccano i retroscena e lo scenario è quello di un angosciante regolamento di conti interno tra M5s e Lega. "Il premier è esploso perché si è proprio

Luigi Di Maio porgerà a Salvini la testa di Toninelli : "Questione di ore - sarà il primo regalino" : Crisi di governo, la parola tanto temuta è ormai sulla bocca di tutti gli attori principali. Il premier Giuseppe Conte, Matteo Salvini e pure Luigi Di Maio. Proprio il leader del Movimento 5 Stelle pare il più combattuto: da un lato ha la tentazione di strappare, logorato da giorni di pressione cost

Lettera Ue - Luigi Di Maio : “Cancellate misure lacrime e sangue - unica cosa da tagliare sono tasse” : Il vicepresidente del Consiglio, Luigi Di Maio, torna sulla Lettera inviata dal ministro dell'Economia, Giovanni Tria, all'Ue: "Non potevamo accettare altre sforbiciate lacrime e sangue. Nella Lettera scritta dal Mef all’Europa è stato cancellato il passaggio che prevedeva tagli alla spesa sociale, l’unica cosa da tagliare sono le tasse ai cittadini".

Luigi Di Maio fa infuriare Conte - il suo fedelissimo si sfoga : "Colonnelli incapaci" - guerra dentro il M5s : Alla fine Luigi Di Maio è riuscito nell'impresa di far infuriare tutti. Giovanni Tria, ministro dell'Economia accusato di aver brigato con la Lega in solitaria per scrivere la bozza (poi risultata una bufala) della risposta del governo all'Unione europea. Il premier Giuseppe Conte, che non può veder