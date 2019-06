Lui l' aveva definita cattiva | lei misogino | la lite tra Meghan e

huffingtonpost

(Di lunedì 3 giugno 2019) TraMarkle e Donald Trump non scorre buon sangue. Prima che l’ex attrice statunitense divenisse duchessa di Sussex, nel corso della campagna per le presidenziali del 2016,descritto il tycoon come “” e “divisivo”. Non le ha riservato parole più dolci il presidente: in un’intervista al Sun ha definito “” la moglie di Harry.In vista della tre giorni dei Trump a Londra, in occasione del 75esimo anniversario del D-Day, la diplomazia impone loro di nascondere i dissapori, ma con scarso successo. The Donald ha negato di aver mai espresso pareri negativi sulla new entry di casa Windsor, definendola una “fake news”. A sbugiardarlo ci ha pensato lo stesso Sun, che ha diffuso la registrazione audio dell’intervista.opta invece per la protesta silenziosa. Il suo nome non ...

Corriere : Rino Gaetano ci ha lasciato il 2 giugno del 1981: aveva solo trent'anni. Quindici giorni dopo, avrebbe dovuto sposa… - WeAreTennisITA : Quando vinse per la prima volta il Roland Garros aveva appena 19 anni. Forse neanche lui avrebbe potuto immaginare… - capuanogio : #Gattuso merita il massimo rispetto. Nessuno gli ha chiesto la Champions e lui ha tenuto il #Milan in corsa per die… -