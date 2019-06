L’Italia a mano armata Per difendersi in casa boom di licenze sportive 

L’Italia risponde alla Ue : “Nessuna manovra correttiva - le cose stanno andando bene” : Non ci sarà bisogno di nessuna manovra correttiva. Il ministro dell'Economia, Giovanni Tria, afferma di non poter rivelare completamente il contenuto della sua risposta alla lettera da Bruxelles riguardo i conti pubblici italiani, ma rassicura: "Il governo è tranquillo, le cose stanno andando bene. Gli obiettivi del 2019 saranno raggiunti rispettando le regole Ue".

Di Maio-Salvini - altro giorno di scontri : “Autonomia? Così spacca in due L’Italia”. “Pensi ai morti sul lavoro”. “Inumano” : Uno dice all’altro di occuparsi dei morti sul lavoro. L’altro replica bollandolo come “inumano” e invitandolo a “fare di più sui rimpatri“. Ennesima giornata di scontro a distanza tra Matteo Salvini e Luigi Di Maio. Nel giorno dell’inchiesta anti corruzione che ha portato all’arresto del sindaco leghista di Legnano , i due vicepremier continuano a polemizzare su tutto alzano il livello dello ...

Qual è il Paese dove si consumano più alcolici? L’Inghilterra. Ed ecco la posizione delL’Italia nel Global Drugs Survey : La classifica, pubblicata dal Daily Mail, rende conto del consumo di bevande alcoliche nei vari Paesi. Si tratta del Global Drugs Survey: i ricercatori londinesi hanno intervistato 5.400 persone provenienti da Inghilterra, Scozia, Galles e Irlanda del Nord e oltre 120.000 nel mondo. E Qual è il Paese che compare al primo posto per consumo di alcolici? L’Inghilterra. Poi Stati Uniti, Canada e Australia. E ancora Danimarca, India, Irlanda, ...

Volley femminile - L’Italia sconfigge la Cina Under 23 in amichevole : Sorokaite - Alberti e Pietrini firmano il bis : L’Italia ha sconfitto la Cina Under 23 per 3-1 (25-20; 20-25; 25-22; 25-19) nella seconda amichevole giocata a Cavalese. Le azzurre hanno replicato il successo ottenuto ieri sempre contro le giovani asiatiche ma questa volta non è stato necessario il tie-break per regolare la compagine avversaria, le ragazze del CT Davide Mazzanti hanno offerto una prestazione nel complesso convincente a parte il passaggio a vuoto avuto nel secondo set ...

Hockey ghiaccio - L’Italia chiude il triangolare di Coventry con una netta sconfitta per mano dell’Ungheria : Si conclude con una sconfitta il cammino della Nazionale italiana di Hockey su ghiaccio nel triangolare di Coventry: alla Sky Dome Arena gli azzurri, dopo la convincente vittoria di ieri per 5-2 contro la Gran Bretagna, si devono arrendere all’Ungheria, capace di batterci con il netto punteggio di 6-1. chiuderà il trittico di partite lo scontro di domani proprio tra britannici e ungheresi. L’inizio della compagine italiana è thriller ...

Pallamano - Qualificazioni Europei 2020 : Impresa! L’Italia supera 26-23 la Slovacchia e continua a sognare : Grande impresa per la Nazionale italiana di Pallamano maschile, che in quel di Považská Bystrica ha sconfitto 26-23 la Slovacchia, continuando a sognare una storica partecipazione agli Europei 2020, essendo ora almeno terza nel gruppo 7 di qualificazione. Prime fasi di gara molto equilibrate e piene di reti, con le due formazioni capaci di rispondere colpo su colpo, e con il primo doppio vantaggio che è arrivato addirittura sul 12-10, al termine ...

Pallamano - Qualificazioni Europei 2020 : L’Italia c’è! Slovacchia sconfitta 26-23 - ora si può sperare nel passaggio del turno : Grande risultato per la Nazionale italiana di Pallamano maschile, che al PalaCattani di Faenza ha sconfitto 26-23 la Slovacchia, nella sfida valida per la terza giornata del Gruppo 7 di qualificazione agli Europei 2020, tornando dunque a sperare nel passaggio del turno. L’Italia, nella miglior formazione possibile e con gli esordienti Mate Volarevic e Andrea Basic, ha iniziato subito nel migliore dei modi la contesa, portandosi sul 3-0 in ...

Pallamano - Qualificazioni Europei 2020 : L’Italia ospita la Slovacchia nella sfida cruciale della terza giornata : Prendere o lasciare. La Nazionale italiana di Pallamano maschile è giunta al punto di non ritorno, e domani sera, alle ore 18.45, affronterà la Slovacchia nella terza giornata delle Qualificazioni agli Europei 2020, per una sfida già da dentro o fuori per l’ammissione alla fase finale. La classifica vede infatti entrambe le squadre a 0 punti, mentre a punteggio pieno troviamo Ungheria e Russia, con il terzo posto che resta dunque ancora in ...

Ragazzi con i superpoteri - L’Italia è in mano vostra : “Ho capito che per superare la difficoltà, bisogna darsi un obiettivo e io non mi arrendo”, questa è Angela Grignano, 25 anni, rimasta ferita a una gamba il 12 gennaio a Parigi nell’esplosione nella zona dell’Opera. Unica passione, il ballo. Le sue parole sono aria fresca ma arrivano come una ventata violenta. Un po’ come il suo sorriso, dolce e forte, dietro a lei la Senna, che scorre apparentemente calma. Il ritorno nella sua Taranto ...