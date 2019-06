L' indiscrezione | Kate Middleton non vuole sedersi vicino a Melania Trump

ilgiornale

(Di lunedì 3 giugno 2019) Francesca Rossi, secondo alcune indiscrezioni, vorrebbe rimanere il più lontana possibile dalla first Ladye la visita della coppia presidenziale americana preannuncia scintille a Buckingham Palace Donald esaranno a Londra, in visita ufficiale, dal 3 al 5 giugno, in occasione del 75esimo anniversario dello sbarco degli Alleati in Normandia. La loro visita, però, si presenta già molto complicata dal punto di vista diplomatico. Sembra che la coppia presidenziale sia invisa alla corte inglese, tanto cherifiuta diaccanto alla First Lady e al presidente durante la cena ufficiale di lunedì sera a Buckingham Palace. Sembra strano che la duchessa di Cambridge si comporti in modo così poco regale, ma il magazine Amica ricorda che nel 2012 Donaldcommentò con parole fin troppo dirette le foto diin Senza veli ...

infoitcultura : Meghan Markle e Kate Middleton, l'indiscrezione: «William e Harry non si sono visti per 6 mesi» - infoitcultura : Meghan Markle e Kate Middleton, l'indiscrezione choc: «William e Harry non si sono visti per 6 mesi» - infoitcultura : Kate Middleton, matrimonio con il principe William al capolinea? L'indiscrezione: «Lui la ignora» -