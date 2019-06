L' incidente di Venezia accelera lo stop alle grandi navi in Laguna

incidente Venezia - Salvini attacca : senza i "no" M5S si poteva evitare. Toninelli : «Da noi solo soluzioni» : Anche l'Incidente di Venezia diventa terreno di scontro politico tra gli alleati di governo. «senza i no di M5S si poteva evitare», attacca Matteo Salvini, poco dopo l'intervento...

Venezia - incidente nave crociera Msc contro battello e banchina : 4 feriti VIDEO «Blackout comandi» : incidente incredibile a Venezia, dove una nave da crociera si è schiantata contro un battello turistico e la banchina nel canale della Giudecca. Alcuni passeggeri sono finiti in acqua e...

incidente a Venezia - Salvini dà la colpa ai Cinque Stelle : “Si poteva evitare” : L'Incidente navale avvenuto oggi a Venezia, nel canale della Giudecca, ha riacceso i lo scontro sulle stop alle Grandi Navi in Laguna. Per Matteo Salvini la responsabilità è del M5S: "Una soluzione era stata elaborata già dall'anno scorso, con l'allargamento di un canale e una parte delle navi a Porto Marghera, ma tutto ciò è bloccato da mesi perché è arrivato un 'no' da un ministero romano, e non è un ministero della Lega".

incidente Venezia - Guardia Costiera : “Nessuno sversamento di idrocarburi” : Non si sono verificati sversamenti di idrocarburi nell’Incidente verificatosi questa mattina a Venezia, nel Canale della Giudecca, tra la MSC Opera e la River Countess: lo rende noto la Guardia Costiera precisando che durante la navigazione “assistita da due rimorchiatori, la Msc Opera perdeva la governabilità e entrava in collisione con la m/n fluviale River Countess ormeggiata in banchina a San Basilio“. Quattro passeggeri ...

incidente a Venezia - l'impatto da una doppia prospettiva. VIDEO : Incidente a Venezia, l'impatto da una doppia prospettiva. VIDEO Nei due filmati sono ripresi i medesimi istanti in cui è possibile vedere l’imbarcazione “Opera” che,in attracco al molo di San Basilio, ha “tamponato” sul lato di poppa il "River Countess", un grande battello di tipo fluviale Parole ...

incidente Venezia : “Prima o poi doveva succedere - necessario stabilire percorsi e modalità di passaggio” : “Prima o poi doveva succedere, il tema non è espellere il turismo crocieristico, ma come far muovere le grandi navi in sicurezza nella fragile laguna Veneziana“: lo ha dichiarato il presidente di Confturismo Veneto, e vicepresidente nazionale, Marco Michielli, riferendosi all’Incidente di questa mattina tra Msc Opera e un battello turistico. “Mi si dice con prudenza che all’origine della collisione ci sarebbe stato ...

Venezia : l’incidente tra nave da crociera e battello fa il giro del mondo : E’ presente su numerose testate online a livello mondiale l’incidente verificatosi questa mattina tra una nave da crociera MSC e un battello turistico nel porto di Venezia. Foto e video dell’impatto sono state pubblicate oggi su Guardian, Independent, Telegraph, Mail on Sunday e BBC, ma anche su Times of India, New York Times, El Pais, Kathimerini, Le Soir, Le Figaro, Bild. Le Soir ad esempio titola “Panico a Venezia di ...

incidente Venezia : dalla perdita dei comandi all’impatto - il dialogo tra pilota e capitaneria di porto : Pochi minuti di conversazione tra la sala operativa della capitaneria di porto e il ponte comando della nave da crociera MSC raccontano e consentono di ricostruire quanto accaduto questa mattina a Venezia. “E’ il pilota che parla, il comandante è impegnato… Al momento siamo sulla nave con la prua preminentemente appoggiata al ’29’, abbiamo il rimorchiatore di prua che ha rotto il cavo ed in assistenza al ...