Lerner prova a smascherare Salvini | ' Olio di ricino contemporaneo | mi usa come pretesto'

(Di lunedì 3 giugno 2019) Il ritorno sugli schermi Rai di Gadè stato salutato senza troppo entusiasmo da Matteo. Il Ministro qualche giorno fa aveva fatto capire di essere quantomeno perplesso rispetto alla possibilità che il preannunciato cambiamento in Rai potesse passare da nomiquello di, con evidente riferimento alla scarsa simpatia da parte del giornalista nei confronti della Lega. Tra i due si era instaurato una specie di duello a distanza che aveva spinto il conduttore a replicare al Ministro che, per fortuna, la Rai è di tutti. Le polemiche più recenti, invece, hanno riguardato i compensi di Gadche ha rivelato, per le cinque puntate di L'Approdo, arriverà a guadagnare 69 mila euro lordi mettendo a tacere le critiche relative a presunti super compensi che hanno fatto tornare in auge nei suoi confronti definizioni"comunista col rolex" ripescato dal giornale ...

VirginioRaggio : @Adnkronos la prova che sono alieni??basta guardare in faccia: GAD LERNER, ROBERTO SAVIANO, MIMMO LUCANO, FABIO FAZI… - peppemnc : @Libero_official Magari fa il premier Travaglio cosí quando va in Europa come Conte che non se lo fila nessuno, pro… - Adriano__Barone : @gadlernertweet @RaiTre @matteosalvinimi Che c’è, il sinistrorso smascherato dei suoi lauti e ingiustificabili comp… -