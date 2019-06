Leo Gassmann | Papà Alessandro mi ha regalato la libertà

ilgiornale

(Di lunedì 3 giugno 2019) Andrea Conti Leoun figlio d'arte con la testa sulle spalle, che ama la filosofia e la musica (sta già preparando l'album, sognando Sanremo), rispetta gli anziani e tiene stretto il regalo più grande che i suoi genitori possano avergli fatto: ladi scegliere e di sbagliare A soli 21 anni sembra già avere chiara la sua missione di vita: raggiungere piccoli obbiettivi, poco per volta. Leoè il figlio di(dunque nipote di Vittorio) e dell’attrice Sabrina Knaflitz. Il pubblico televisivo lo conosce perché è stato tra i protagonisti della scorsa edizione di X Factor, per un pelo non ha agguantato la finale. Ha al suo attivo gli inediti “Piume”, uscito dopo X Factor, e “Cosa sarà di noi?”. Ma sta già preparando un singolo estivo, un disco con il sogno di arrivare a Sanremo Giovani. Nella lunga chiacchierata con Ilgiornale.it è emerso ...

zazoomblog : Leo Gassmann si racconta - - #Gassmann #racconta - RadioOlbiaWeb : Adesso in onda Leo Gassmann - Piume - youngthorns : Buona primavera a Leo Gassmann -