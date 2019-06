Leghista di Ferrara si mostra pistola in pugno

blogo

(Di lunedì 3 giugno 2019) Domenica asi svolgerà il ballottaggio per eleggere il nuovo Sindaco della città. IlAlan Fabbri, candidato per il centrodestra, ha sfiorato la vittoria al primo turno fermandosi al 48,44% dei consensi; per diventare primo cittadino dovrà avere la meglio sul piddino Aldo Modonesi, che domenica scorsa è arrivato al 31,75%.La campagna elettorale è dunque vivissima nel comune estense e da un cassetto è rispuntato fuori un filmato pubblicato nel luglio 2018 da Stefano Solaroli, candidatoal consiglio comunale, quando era già militante della Lega da due anni. Nel filmato (in alto al post) si vede Solaroli, sdraiato sul letto di casa sua, mentre si filmando unaparlando di "qualcuno che critica".Il suo è uno sproloquio, reso ancora più incomprensibile da un taglio all'interno del video. Il punto però è un altro, ovvero l'ostentazione dell'arma da ...

