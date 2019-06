Lega | Stefano Solaroli candidato con la pistola Agguato alla vigilia del ballottaggio

Pensioni ultime notizie : Di Stefano attacca la Lega - scontro con Giorgetti : Pensioni ultime notizie: Di Stefano attacca la Lega, scontro con Giorgetti Sul fronte Pensioni ultime notizie riguardano ancora l’alta tensione che si registra tra Movimento 5 Stelle e Lega. A mettere benzina sul fuoco ci ha pensato il sottosegretario al Ministero degli Esteri Manlio Di Stefano, che ha accusato il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministro Giancarlo Giorgetti di non essere molto lucido sull’operato del ...

Cucchi - Legale Anselmo : “Processo per Casamassima? No timori - caso di Stefano blindato tra intercettazioni e deposizioni” : “La richiesta di processo per il carabiniere-teste Riccardo Casamassima? Nessun timore di ricadute per il caso di Stefano Cucchi“. A rivendicarlo è stato Fabio Anselmo, legale della famiglia, per quanto riguarda la richiesta di rinvio a giudizio, con l’accusa di detenzione di droga ai fini di spaccio, per il teste chiave che aveva permesso una svolta nelle indagini sulla morte del giovane geometra romano. Se ...

Grande Fratello 2019 - Valentina Vignali nei guai. L'ex Stefano Laudoni : 'Calunnie - affermazioni gravi. Procedo per vie Legali' : Stare nella casa del Grande Fratello 2019 non è facile e ne sa qualcosa Valentina Vignali . La cestista e star di Instagram infatti è stata prima su Twitter e ora L'ex fidanzato, Stefano Laudoni , ha ...

Morte Stefano Cucchi - il Legale di Tedesco : “Minacce dai colleghi. Per lui è stata una gabbia” : Eugenio Pini, avvocato di Francesco Tedesco, supertestimone nel processo bis per la Morte di Stefano Cucchi, a Fanpage.it: "Ha anche subito minacce dirette. Era spaventato dal fatto che dormiva con uno dei carabinieri che aveva partecipato al pestaggio. Per lui è stata una gabbia. Molto utile per lui è stata la sospensione dal servizio perché, come mi ha ripetuto, ha cominciato a sentirsi libero".Continua a leggere

Salvatore de Stefano ucciso in Messico : c'è un Legame con i tre italiani scomparsi? - Ultime Notizie Flash : Le Ultime Notizie sull'omicidio di Salvatore de Stefano in Messico, c'è un legame con la scomparsa dei tre napoletani svaniti nel nulla nel 2018?