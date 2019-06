calcioweb.eu

(Di lunedì 3 giugno 2019) Dopo la grande stagione che si è conclusa con la promozione nel campionato di Serie A, ilpensa a confermarsiin massima categoria e programma il futuro. Questa mattina il vice presidente del sodalizio giallorosso Corrado Liguori ha presentato la, la vendita partirà venerdì 7 giugno e fino al 21 sarà il periodo riservato ai tifosi che nelle stagioni sportive 17/18 e 18/19 hanno sottoscritto la tessera, dal 24 giugno, invece, si potranno rinnovare gli abbonati dell’ultimo campionato, dal 10 luglio la vendita libera. Speciale tariffa per chi è stato abbonato dalla Lega Pro e per chi si è abbonato nello scorso campionato di B, attenzionealle famiglie, biglietti gratis sino a 5 anni, un settore per i giovani tifosi. Agevolazioni per under 14, i prezzi del biglietto al botteghino subiranno un considerevole aumento contro le ...

IsaaakCAErvello : RT @LaGazzettaWeb: Lecce calcio, parte la stagione 2019/2020: presentate campagne abbonamenti e maglie - CalcioWeb : #Lecce, presentate le nuove maglie e la campagna abbonamenti: deciso anche il luogo del ritiro [FOTO] - antoniodonno67 : Lecce calcio, parte la stagione 2019/2020: presentate campagne abbonamenti e maglie -