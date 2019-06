Le opposizioni all' attacco di Conte Zingaretti | Governo finito | venga alle

huffingtonpost

(Di lunedì 3 giugno 2019) La certificazione della fine del, o solo una mossa teatrale per consentire di andare avanti? In casa Pd molti hanno seguito in Tv il discorso del presidente del Consiglio Giuseppe, ma tra le due ipotesi i Dem non si sentono di sposare in pieno nessuna delle due, un motivo in più per chiedere la parlamentarizzazione della crisi latente della maggioranza e in particolare cheriferisca in Aula l’esito del suo “ultimatum” a Lega e M5s.In mattinata il segretario Nicolaaveva auspicato che nell’annunciato discorso,dicesse “almeno la verità” e cioè che “anche l’ultima settimana è stata caratterizzata da cento opinioni diverse che hanno creato molto fumo”, paralizzato ogni scelta. “Il tema - ha aggiunto - è se ci sarà una crisi parlamentare ma la crisi ...

