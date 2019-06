Lancia una bici al passaggio del Giro d' Italia | identificato sarà espulso dall' Italia

Formula 1 - Vettel Lancia la sfida in vista del Gp del Canada : “darò il massimo - è una delle corse più attese” : Il pilota tedesco ha parlato in vista del Gp del Canada, un appuntamento cruciale del Mondiale di Formula 1 dove l’anno scorso il tedesco riuscì a trionfare La scorsa stagione Sebastian Vettel riuscì a vincere il Gran Premio del Canada, partendo in pole position e tagliando per primo il traguardo del circuito di Montreal. Lapresse/Photo4 Arrestò il digiuno di successi della Ferrari su quella pista durato 14 anni, nel quarantesimo ...

Hideo Kojima è soddisfatto dell'accoglienza riservata a Death Stranding e Lancia una frecciata a Konami : "non ho perso niente" : Death Stranding si è finalmente rivelato nel lungo trailer pubblicato pochi giorni fa, dove è stata anche annunciata la data di uscita dell'attesissimo gioco.In seguito alla visione del filmato, la rete è stata invasa dalle numerosissime reazioni dei fan che hanno soddisfatto Hideo Kojima.Attraverso l'account Twitter ufficiale, il game designer ha voluto ringraziare i giocatori per l'accoglienza riservata a Death Stranding e, allo stesso tempo, ...

E ora pure H&M Lancia una linea arcobaleno per le coppie Lgbtqi : Rachele Nenzi Una collezione composta da capi e accessori estivi colorati pensati per rafforzare "i messaggi di inclusione e di uguaglianza trasmessi dal brand" Un collezione dedicata alle coppie Lgbtqi. È questa l'iniziativa lanciata da H&M, il colosso svedese del abbigliamento low cost. La capsule collection, secondo quanto riportato, è composta da capi colorati proprio per rafforzare "i messaggi di inclusione e di uguaglianza ...

L’Inter ufficializza Conte - i tifosi della Juventus insorgono : Lanciata una sorprendente petizione : Un tifoso bianconero ha lanciato su change.org una particolare petizione che vede come protagonista il nuovo allenatore dell’Inter L’arrivo di Antonio Conte sulla panchina dell’Inter non è affatto piaciuto ai tifosi della Juventus, considerando cosa ha rappresentato per la storia bianconera l’allenatore pugliese. LaPresse / AFP PHOTO / Josep LAGO Un vero e proprio tradimento per la maggior parte dei supporters del ...

Giro d’Italia – Nibali non si sbiLancia : “la mia è una missione impossibile? Ecco cosa penso” : Vincenzo Nibali pronto per le tappe decisive del Giro d’Italia: le sensazioni dello Squalo dello Stretto motivato a far bene e accorciare le distanze da Carapaz Il Giro d’Italia è entrato nel vivo con la sua ultima settimana ricca di emozioni e spettacolo. Adesso si inizia a fare sul serio, in vista della cronometro di domenica a Verona che chiuderà del tutto i giochi e decreterà il vincitore finale della 102ª edizione della ...

Johnny Depp : i fan Lanciano una petizione per riavere l’attore nel prossimo Pirati dei Caraibi! : Johnny Depp non sarà più il protagonista del prossimo film Pirati dei Caraibi, le polemiche riguardo la vita privata dell’attore e il divorzio dalla star di Aquaman Amber Heard non sono piaciute alla Disney che ha preferito rinunciare alla sua presenza al cinema. Qui trovi la petizione lanciata dai fan su Change.org per riaverlo. Johnny Depp ... Leggi tuttoJohnny Depp: i fan lanciano una petizione per riavere l’attore nel prossimo ...

40 euro per un mascara - anche no! Chiara Ferragni Lancia una linea makeup troppo cara : La consorte del rapper Fedez, Chiara Ferragni, ha lanciato un nuovo brand, che offre dei prodotti femminili per il make-up, ritenuti però troppo costosi. La biondissima Ferragni ha infatti pubblicato sul suo profilo ufficiale Instagram un post, nella cui descrizione ha riportato le prime curiosità sul nuovo brand per il quale fa da testimonial.-- "Nuovo tutorial realizzato utilizzando la mia collezione, con il mio make-up artist ...

Povia prende una multa e Lancia un’appello ai fan : Il cantante Povia prende una multa salata e chiede aiuto al web ma i suoi followers non sembrano apprezzare il gesto. «446 euro di multa: Se mi comprate il disco mi aiutate a pagarla». Sono queste le parole che il cantante rivolge ai suoi fan sui social chiedendo, in modo esplicito, di aiutarlo a pagare la multa acquistando i suoi album. Poi Povia definisce anche i dettagli: «Intanto avrete un disco autoprodotto di 19 brani NON a tavolino (e non ...

Costa troppo! Chiara Ferragni Lancia una linea make up con Lancome? : Chiara Ferragni raggiunge un nuovo traguardo, lanciando la sua linea di make up con Lancôme?, ma scoppia la polemica sul prezzo. Da giorni la fashion blogger aveva annunciato su Instagram una grande novità in arrivo. Solo nelle ultime ore però i fan hanno scoperto di cosa si tratta: una nuova collezione di palette firmate dalla Ferragni.-- «Questo è un punto d’arrivo per me – ha svelato Chiara – grazie per amare la mia collezione e per farmi ...

Balotelli si sbilancia sul futuro poi Lancia una frecciata al Ct Mancini : Stagione comunque positiva per l’attaccante Mario Balotelli adesso si pensa anche al futuro del calciatore ex Inter e Milan. “Il mio futuro? Non so cosa vogliano i dirigenti, vedremo – ha detto a Canal + il 28enne attaccante azzurro – Non ci penso ancora, non ne abbiamo parlato”. Alla fine potrebbe anche rimanere al Marisglia: “Si’, certo, puo’ essere un’opzione, perche’ no? ...

Una Europa che deve essere riLanciata : L’Europa, grande mercato di consumi e per questo corteggiato da tutti, è di fronte a una scelta decisiva: ritrovare nuovo slancio o rassegnarsi a un rapido tramonto per il prevalere delle divisioni. Nel primo caso potrà giocare un ruolo nella partita in corso a livello mondiale. Nel secondo è chiaro che gli Stati europei, anche quelli più forti come la Germania, dovranno rassegnarsi a essere soltanto spettatori...

