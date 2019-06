Lago Maggiore, 15enne milanese affoga durante una gita domenicale

Immediatamente sono stati chiamati i soccorsi e sul luogo indicato sono giunti sia i Vigili del fuoco di Arona che il nucleo dei sommozzatori di Milano. Le ricerche sono andate avanti senza sosta per circa due ore, utilizzando i sistemi di ricerca di superficie. Purtroppo, verso le 18,30, il corpo senza vita del minore è stato trovato a circa cinque metri di profondità, in località Punta Vevera di Arona. I soccorritori si sono dovuti arrendere, per il 15enne non vi era più nulla da fare. Sul posto sono giunti anche i carabinieri di Arona e il personale sanitario del 118. Sotto evidente choc gli amici della vittima che sono stati ascoltati dagli investigatori. Forse un malore all'origine del dramma.

