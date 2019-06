La vittoria al contrario di Sho Hatsuyama Guido Foddis racconta il Giro della maglia nera

ilfoglio

(Di lunedì 3 giugno 2019) Ultimo, ma anche primo, a seconda del verso nel quale si legge la classifica. Ultimo, ma anche primo, a seconda delle ore passate in bicicletta. Ultimo, ma anche primo, in ogni caso estremo, sia per velocità o per lentezza. Primo dopo ventun tappe: Richard Carapaz. Ultimo dopo ventun tappe: Sho Hats

borghi_claudio : @BenedettaFrucci @gdelmondo @GiancarloMacalu Noi siamo usi fare quello per cui siamo stati eletti, al contrario del… - andreacastigl13 : @siceid Si presume tu sappia cosa sia successo, in caso contrario vai a guardarti il video. Poi prendi una bici, tr… - ClickBurger : @BenedettaFrucci @borghi_claudio @gdelmondo @GiancarloMacalu Noi siamo usi fare quello per cui siamo stati eletti,… -