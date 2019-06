La visita dei Trump in Gran Bretagna Si lavora a nuova alleanza strategica dopo la Brexit

La visita dei Trump in Gran Bretagna. Nuova alleanza strategica dopo la Brexit : Toni insolitamente soffusi, anche negli scambi di battute con i reali, nella prima giornata della visita di Stato del presidente americano Donald Trump in Gran Bretagna. Trump ha già partecipato al pranzo privato con la regina a Buckingham Palace, ed ha visitato l'abbazia di Westminster dove Trump e Melania, accompagnati dal principe Andrea, hanno tra l'altro deposto una corona al monumento al milite ignoto. Blindato il dispositivo di sicurezza, ...

Giornata Internazionale dei Musei : l’importanza di visitare uno spazio museale fin dalla più tenera età : Museo di storia naturale di New York, il sole è appena tramontato: uno scheletro di Tyrannosaurus rex si muove all’improvviso, abbandona il proprio piedistallo e va ad abbeverarsi ad una fontanella. È la scena emblematica di ‘Una notte al museo’, film commedia del 2006 che vede tra i suoi protagonisti, tra gli altri, Robin Williams, Ben Stiller, Owen Wilson e il nostro Pierfrancesco Favino. Un film adatto a tutti, grandi e piccoli, in cui ...

Alunni delle elementari di Cremona in visita alla caserma dei carabinieri - sui social : "Vergogna" : Nell'ambito del percorso didattico sulla legalità i piccoli hanno trascorso una mattinata con i militari. Ma le foto scattate mentre provavano il loro equipaggiamento hanno fatto scoppiare la polemica

Il ministro Toninelli visita la Casina dei ricordi : VIAREGGIO. Il ministro delle Infrastrutture e dei trasporti Danilo Toninelli , accompagnato dal senatore M5s Gianluca Ferrara , ha incontrato l'associazione Il Mondo che Vorrei, che riunisce i ...

Molti giocatori di baseball dei Red Sox si sono rifiutati di andare in visita alla Casa Bianca : La squadra è stata invitata per aver vinto le World Series, ma almeno 10 giocatori non sono andati in protesta contro il presidente Donald Trump

Vaticano - Papa Francesco visita il centro profughi in Bulgaria : "Oggi il mondo dei migranti è la nostra croce" : "Oggi il mondo dei migranti e dei rifugiati è la croce dell'umanità". Papa Francesco ha visitato il centro di accoglienza profughi di Vrazhdebna, in Bulgaria, incontrando circa 50 persone tra bambini e genitori ospiti della struttura. "Molto bella la consegna al Papa dei disegni, il modo più natural

Cenacolo chiuso l'1 maggio - protesta dei visitatori : "Abbiamo pagato" : Milano, 2 maggio 2019 - L'immagine dei turisti che mostravano i l biglietto prenotato e pagato per visitare L'ultima cena di Leonardo il primo maggio, per trovare l'ingresso al Cenacolo sbarrato per ...

Su Google ora puoi cancellare la cronologia dei luoghi che hai visitato : (Foto: Chesnot/Getty Images) Google sta introducendo un nuovo strumento legato all‘account personale degli utenti che consentirà di eliminare automaticamente la cronologia delle posizioni e i dati relativi alle attività svolte sul web e nelle app. I dati relativi alla posizione o alle attività svolte vengono salvati in una cronologia dedicata affinché Google possa, sfruttandoli in un secondo momento, suggerire all’utente delle ...

Agrigento : “Non c’è pace per la Scala dei Turchi - centinaia di visitatori a rischio” [FOTO e VIDEO] : “Non c’è pace per la Scala dei Turchi: da qualche settimana – spiega l’associazione MareAmico Agrigento – si stanno effettuando i lavori di messa in sicurezza, a seguito dei crolli del dicembre 2017. La ditta che sta effettuando i lavori ha realizzato ben 2 steccati per impedire la visita della famosa parete rocciosa a picco sul mare. Senza i necessari controlli i visitatori hanno sfondato le transenne ed in ...

Milano - Cenacolo vinciano chiuso : la protesta dei visitatori con prenotazione e biglietto già pagato : La prenotazione è obbligatoria e così i turisti e i visitatori che si sono trovati davanti alla porta di ingresso chiusa per accedere al Cenacolo vinciano sono sono rimasti senza parole. La notizia, riportata dal Corriere della Sera, sembra uno scherzo. Ma oggi 1 Maggio la visione de L’Ultima Cena è stata impossibile per il turno di visite delle tre del pomeriggio, ma anche quelli precedenti. I malcapitati raccontano di aver chiesto ...

Presidente della Corte dei Conti in visita a Modica : Il Presidente della Corte dei Conti in visita al museo del cioccolato di Modica autografa l’incarto speciale dedicato alla Corte dei Conti

1 maggio al museo : le mostre da visitare per la Festa dei Lavoratori a Milano - Roma e Napoli : Milano coglierà l’occasione per inaugurare una nuova retrospettiva su Roy Lichtenstein, mentre Napoli e Roma continuano con le imperdibili mostre della stagione: la giornata del 1 maggio sarà ricca di iniziative e luoghi da visitare, in alcuni casi anche gratuitamente, in tutte le maggiori città italiane. Ecco tutte le mostre e i luoghi aperti per la Festa dei Lavoratori.Continua a leggere