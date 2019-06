La passeggiata della vergogna

huffingtonpost

(Di lunedì 3 giugno 2019) Quando esci la sera, hai ben in testa quello che speri possa succedere, motivo per cui parti “apparecchiata” con biancheria coordinata, gambe lisce e trucco e capelli da 40 minuti e crampi alle braccia.Un po’ lo sai dalla sera prima che non tornerai a casa a dormire quella notte, motivo per cui le borse oversize delle donne, a volte, servono anche a contenere un piccolo necessaire per spazzolino, trucchi fondamentali, un oki, e almeno una di quelle bustine che ti danno in erboristeria con un campione di crema idratante viso.Regola fondamentale anche di un piano premeditato, è quella di far sembrare che tutto sia casuale, motivo per cui non possiamo portare con noi al locale o alla festa o alla cena, un altro paio di scarpe e un cambio con abito da giorno.Se tutto va come sperato e quella notte resteremo fuori, potremo confidare nel fatto che per dormire ...

