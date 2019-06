La paranza dei ragazzini Trenta minorenni terrorizzano la movida

Festival di Cannes 2019 - ecco la prima sorpresa : Les Misérables. Tra Gomorra e la paranza dei bambini : “Mi rivolgo al presidente Macron: vada a vedere il nostro film, perché è un avvertimento del pericolo di violenza assoluta in cui versa la Francia, il vaso è quasi colmo e l’impressione è che nessuno ci stia ascoltando!”. Parole forti, parole di passione civile quelle che il regista Ladj Lytuona alla conferenza stampa del suo Les Misérables, la prima vera sorpresa del concorso di Cannes 2019. Un dramma a tinte accese ed esplosive che mette in ...

Attore de La paranza dei bambini Artem Tkachuk accoltellato a Napoli : Artem Tkachuk, 18 anni, uno dei protagonisti del film La paranza dei bambini è in ospedale vittima di un accoltellamento a Napoli: l’episodio di cronaca, grave già di per sè, è ancora più emblematico perché il giovane è stato uno degli attori che ha interpretato uno dei piccoli boss alla conquista del quartiere Sanità di Napoli nel film La paranza dei bambini. Questa volta Tkachuk è diventato una vittima e non un carnefice e purtroppo è la ...

Napoli - accoltellato un attore del film "La paranza dei bambini" | Dall'ospedale : "Non siamo mai al sicuro" : Artem Tkahuck, 18 anni, è tra i protagonisti del film tratto dal libro di Saviano. Era con un amico quando è stato avvicinato e aggredito da una banda di giovani

Artem Tkachuk - accoltellato a Napoli l’attore de “La paranza dei bambini” di Saviano : ecco cosa è successo : È stato accoltellato a Napoli Artem Tkachuk, l’attore che è tra i protagonisti del film “La paranza dei bambini” di Claudio Giovannesi, tratto dal bestseller di Roberto Saviano. Il 18enne era in compagnia di un amico di 21 anni nella zona dei “baretti” di Chiaia quando, la scorsa notte, è stato avvicinato a un gruppetto di giovani. Uno di loro gli ha chiesto: “Sei del Rione Traiano?” e poi lo ha colpito ...