La nuova impresa di Luca Marinelli | reciterà con Charlize Theron in The Old

(Di lunedì 3 giugno 2019) Marina Lanzone L'attore ha fatto grandi passi avanti: dopo un David di Donatello e un Premio Pasinetti,è pronto per Hollywood. Sarà nel cast del nuovo film prodotto da Netflix Dopo esser stato lo Zingaro in "Lo chiamavano Jeeg Robot" e Fabrizio De Andrè nel "Principe Libero",è pronto per Hollywood. Il giovane attore italiano è certamente uno dei più talentuosi della sua generazione (ha già vinto il Premio Pasinetti, un David di Donatello come miglior attore non protagonista, nonché un Nastro d'Argento e un Ciak d'oro nella medesima categoria). Proprio per questo è stato scelto per il nuovo film a marchio Netflix (insieme a Skydance Media), The Old Guard. La pellicola è ispirata all’omonima graphic novel di Greg Rucka e Leandro Fernandez ed è diretta da Gina Prince-Bythewood. La storia racconta le avventure di un gruppo di soldati mercenari, ...

