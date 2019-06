ilnapolista

(Di lunedì 3 giugno 2019) Leggo sui giornali commenti di gioia e giubilo per i lavori che sono in corso allo“A.”. Chiariamo subito che sarei contento se la struttura tornasse fruibile alla cittadinanza in condizioni di sicurezza ed in condizioni decorose. Mi lascia molto perplesso il silenzio su tutto ciò che ha portato a questo e su cosa accadrà per il futuro. Non vi tedio con la cronistoria dettagliata della vicenda, ma un piccolo ragionamento, se mi consentite, lo vorrei fare. IlNel 2014, viene pubblicato unper l’affidamento della struttura a “privati”, dopo il mancato rinnovo del comodato tra Regione, proprietaria dell’impianto e Comune, fino ad allora utilizzatore. Al netto delle valutazioni sulle responsabilità del mancato accordo, resta il fatto che nelsi prevedeva un investimento dell’aggiudicatario pari a 7 milioni di euro. La Regione Campania conclude l’esame dei ...

welikeduel : 'È possibile che in settimana si arrivi a votare per tenere in vita Radio Radicale. Ci auguriamo che il Movimento 5… - napolista : La convenzione per lo Stadio Collana dice il contrario di quello che era nel bando: è possibile che nessuno si facc… - floracozzi : @Meinkaiser93 @GiuseppeConteIT Se lei viene in vacanza in Belgio per esempio e le capita qualcosa l'ospedale mica l… -